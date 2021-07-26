奧運女神︱哥倫比亞女箭手　索過《飢餓遊戲》珍妮花

東京奧運開始咗喇！奧運除咗有比賽睇，每次啲靚女參賽者都會成為焦點！今次介紹番近期被熱捧嘅哥倫比亞美女箭手Valentina Acosta Giraldo，眼大大嘅Valentina五官精緻，表情多多，非常可愛！

Valentina依家先21歲，佢從少就非常好動，接受過游泳同足球訓練，但佢最終揀咗射箭，原因係佢睇咗《飢餓遊戲》系列小說，之後佢對射箭入晒迷，佢仲話當時好多人以為佢只係三分鐘熱度，但佢冇衰畀其他人睇，繼續努力練箭，依家仲參加埋奧運！

而Valentina唔係得個樣㗎，佢曾經喺西班牙馬德里世界青少年冠軍賽中奪得金牌，而喺今屆奧運，佢喺女子個人排名賽排行第50位，本月28日佢將出戰32強淘汰賽，可唔可以再進一步，就要睇佢造化喇！

Valentina嘅靚樣絕對可以媲美，《飢餓遊戲》電影版女主角珍妮花羅倫絲。而佢都好識冧粉絲，成日喺社交網晒靚相，今次佢參加奧運，成功令佢社交網粉絲人數突破去到60萬，人氣好勁呀！

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