C AllStar下次挑戰5面台？單飛合體同步進行

《C AllStar集合吧演唱會2021》去到尾場，Encore時C AllStar換上特色衫再上台，曾任港青隊員的陳健安（On仔），介紹其運動Look的衫袖正是當時踢波穿過的服裝；Jase（何建曦）及King（吳崇銘）分別代表藍領及白領一族；釗峰就是學界代表。

唱完《從當天到今天》後，釗峰激動憶說當年C AllStar開首個售票個唱是跟另一隊組合Charcoal於柴灣開唱，曾一度擔心冇Fans前來支持，最後幸好都有5、60名Fans，但當時心想若能於紅館開4面台就好，如今夢想成真，King接着說：「冇你哋點開到？聽到爆場好開心！」最後On仔感觸說要多謝3位兄弟磨蝕自己稜角為組合付出，再唱出《此刻無價》結束個唱，4子爆喊攬作一團落台。不過全場Fans一直叫Encore不肯離開，最終C AllStar再上台，On仔做代表講明只是影合照，不會唱歌，續勸Fans離場。

他們騷後受訪，講到入座率月中放寬至85%，問到歌酬有否加碼？On仔笑言一定沒有，但對可以有更多Fans入場開Party好開心，又透露之後會繼續合體造碟，不過再下一步發展還是未知之數：「唔會再特別講係咪會分開，可能會同時單飛、合體。」記者打趣指Jase似是喊得最勁，他笑言是「交戲」：「頭一首就已經想喊！知道開紅館就想喊！」

問到為何會邀請ERROR做嘉賓？他們指因為好欣賞對方，其中On仔自認是元祖級Fans，大讚ERROR用心做節目、好有橋、又有腦：「有機會都想同佢哋嚟個4對4節目，交換吓隊友。」而提起首場嘉賓林家謙，4子笑說被他出場的尖叫聲震懾。

初嘗開4面台後，King大想頭話下次想開5面台，On仔幫口笑說：「整個空中舞台，地面係玻璃，下面坐觀眾，我發夢真係有發過係咁！而其實今次出場從天而降個機關都好恐怖，好似玩跳樓機咁，真係腳軟！」