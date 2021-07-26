捐2千萬洗白？黃子韜被問吳亦凡為人反應超尷尬

捲入桃色糾紛嘅內地男星吳亦凡成為茶餘飯後嘅熱話，雖然佢曾經否認過，不過警方指佢同網紅都美竹曾有性關係，仲表示會針對「多次誘騙年輕女生發生性關係」嘅方向繼續調查，佢嘅形象即時直插谷底。有人搵番舊隊友黃子韜嘅訪問片段，當被問到覺得吳亦凡個人係點時？佢沉默咗16秒冇出過聲，最後仲明示唔想答呢條問題，網民推測佢一早就知道吳亦凡嘅秘密。

呢個訪問係鹿晗、張藝興、黃子韜同吳亦凡離開韓團EXO，返晒內地發展之後拍攝，因為黃子韜年紀最細，主持人就問佢點睇幾位「哥哥」，開頭講到鹿晗時：「大我們3年，當然比我們成熟很多。」但係一講到吳亦凡，佢就成個人好似定咗格冇郁過兼冇講過嘢，隔咗足足16秒之後，主持人見唔對辦問：「不想說？」佢老實不客氣回應「嗯！」擺明係唔想講呢個話題。網民都估佢其實一早就睇穿咗吳亦凡嘅為人，但係又唔想講大話，所以先會出現呢個尷尬情況。另外有佢嘅粉絲爆料，指係一次簽名活動，佢知道粉絲男友係加拿大籍之後，竟然話：「為甚麼要找加拿大的男生，趕緊分了！」咁啱吳亦凡就係加拿大籍，唔知當時佢咁講係想暗示啲乜？

近日河南鄭州暴雨成災，唔少藝人都有捐錢賑災，有傳吳亦凡想捐2,000萬人民幣（約2,433萬港元）企圖「洗白」，但係遭到拒絕。有關方面澄清唔會拒絕任何捐款，但係喺捐款明細列表入面，只見「內蒙古凡世影視傳媒有限公司」捐出咗100萬人民幣（約121萬港元），而呢間公司嘅法定代表人就係吳亦凡表哥吳林。