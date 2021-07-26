楊冪連續兩日平民店濕平　被爆大手入貨愛講價

女人是天生購物狂，一點也沒錯，就連有「勞模」之稱的內地女星楊冪，勤力開工吸金之餘，一樣喜歡Shopping，於前日（24日）及昨日（25日）連續兩天難得有空，不單跟閨密出動掃貨，更曾單獨出擊，總之飯可以唔食，衫唔可以唔買！

昨日（25日）楊冪孖住相識超過廿年的圈外閨密「貓姐」於北京的商場行街，未掃貨前，先歎番個下午茶。閨密見面，點少得自拍？楊冪同「貓姐」去洗手間時，都把握機會來個合體晒V自拍，之後去了一間大型時裝連鎖店「入貨」。由於該店以「Fast fashion」（速食時裝）作為賣點，款式最新最潮之餘，價錢非常相宜，最貴的都只是人民幣270元（港幣約323元），所以店內人頭湧湧，吸引不少顧客。不過楊冪和閨密冇有怕，懶理被顧客野生捕獲，之後有粉絲上前合照，楊冪更有求必應，心情非常靚！

有成功拍得楊冪的網民爆料，指楊冪當日只花了大約人民幣1,000元（港幣約1,199元）外，更有網民爆她愛講價及「上倉」般狂買的習慣：「她現在已經買的少了，她以前買衣服，在北京都是出了名的搞批發一樣，還和老闆砍價！」

有老友陪行街當然開心，不過自己出動去買，一樣高興，原來前日（24日）楊冪被網友發現，同樣出現在該連鎖店掃貨，雖然當日她全黑打扮：黑帽、黑口罩、黑tee、黑短褲，但最吸睛，當然是其「筷子腿」上的黑色魚網絲襪。「黑絲版筷子腿」出動，又怎能逃離網民的法利，有人網晒拍得拿着兩大袋戰利品的楊冪過馬路，網民留言：「楊冪的顏值氣質身材，在人群中真的突出了！」、「絲襪被她穿得誘惑了！」