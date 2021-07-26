東京奧運︱極品男神輪流襲奧運　歷年明星臉大全

東京奧運因為新冠肺炎肆虐而延遲了1年，日前終於開幕了，一眾高顏值運動Oppa或美女運動員受到關注外，其實過去曾出現不少運動員與藝人撞樣，運動員生出一副明星相，更加吸睛！

1.泰版舉重「羅志祥」

在2016年里約奧運會上，舉重項目女子48公斤級的比賽中，22歲泰國選手塔納桑以200公斤的總成績獲得金牌。不過塔納桑的神情卻被網民覺得神似台灣歌手羅志祥（小豬）。小豬當時為此更笑說：「我説過我是一個力氣很大的人。」

2.台版舉重「陳奕迅」

中華台北舉重選手林子琦，2014年在仁川亞運會女子舉重63公斤級項目中奪得金牌，當時不少網民發現她跟歌手陳奕迅（Eason）「撞樣」，Eason得悉後更模仿「妹妹」舉重畫面，無論髮型同表情都勁似，相當搞笑。

3.中式飛魚「阿信」

中國泳隊成員戴駿，原來跟台灣天團五月天主音阿信相當似樣，眼利網民發現戴駿某些角度好似阿信，引起熱烈討論，就連阿信不禁在網上搞笑地承認自己一邊開演唱會，一邊「分身」去參加奧運。

4.美版箭神「吳奇隆」

同樣在里約奧運會，美國射箭運動員扎基·加勒特和隊友殺入決賽，其樣貌竟被發現與台灣藝人吳奇隆十分相似，在內地劇《步步驚心》中演「四爺」的奇隆，同樣有高超的箭法，不少網民笑說：「你的箭法是在拍《步》時候練出來的嗎？」

5.羽毛球天王「學友VS城城」

有「風雲組合」之稱的中國羽毛球手蔡贇和傅海峰，於2012年倫敦奧運會贏得男雙金牌，球壇上可謂天王級數，原來2人的「撞樣」人物都是天王級，網民指蔡贇和傅海峰的五官，跟張學友和郭富城似到十足十，當時他們奪金時，網民搞笑地送上祝賀：「恭喜張學友和郭富城奪得男雙金牌。」