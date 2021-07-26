現實生活救人英雄！琦溫斯莉冒死救老婦逃出火海

「荷里活影壇男神」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在代表作《鐵達尼號》（Titanic）為救愛人而犧牲性命浸死，而現實生活中他原來亦是救人英雄，同樣在海中救回一條人命！

2019年12月，里奧仔與模特兒女友Camila Morrone及幾名好友坐遊艇在法國聖巴特島出海度假，期間他們聽到另一艘郵輪的船長電台呼救，指一名24歲男乘客因喝醉而意外墮海。里奧仔收到求救後立即要求四圍搜索該男子，經11小時搜索後，在巨浪侵襲前，遊艇工作人員發現該男子蹤影，並成功把他救上遊艇。據知里奧仔等人向他提供食物、水及衣服，最後將男子交由海岸警衞隊送上岸。郵輪船長事後指他們求救後，當時只有里奧仔與友人回應，由於該男子已墮海數小時，幸得里奧仔及時營救，否則男子必定會溺斃。

里奧仔係救人英雄，他的《鐵達尼號》女拍檔琦溫斯莉（ Kate Winslet）亦有英雄史！她曾經奮不顧身救回好友布蘭森（ Richard Branson）的90歲母親出火海。認真堅料！事發於2011年，她當時與家人及布蘭森等人於加勒比海私人小島的別墅度假，期間其中一幢別墅被雷電擊中而發生火警。由於事發時正是清晨時份，她們正在睡覺。肥溫發覺別墅着火之後二話不說將布蘭森的母親Eve抱起然後逃出火海。事後，他更於社交網站留言向肥溫致謝。而他更透露肥溫曾打趣向他表示當時的情況就好像在片場一樣，可是等極都未嗌『 cut』。