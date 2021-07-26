孩子「放電」場　4個暑假親子好去處【港島及離島篇】

暑假仲有個幾月，我們上次就介紹過4個九龍區的親子蒲點，今次則會玩到去港島及離島區，同樣有4個地方「放電」場，當中包括有主題樂園、有藝術氣息、有玩水消暑，全家出動齊齊繼續玩轉暑假，去片！

蒲點1：香港迪士尼樂園

位於大嶼山的香港迪士尼樂園相信大家都好熟悉，今個暑假有「迪士尼尋夢奇緣」戶外音樂派對，會見到一班迪士尼好友，例如有首次登場的《玩轉極樂園》主角米哥、《風中奇緣》公主寶嘉康蒂、《優獸大都會》朱迪等，還有全新原創主題曲「Follow Your Dreams」，以及重新演繹的迪士尼歌曲，令你仿如置身演唱會。

蒲點2：淺水灣the pulse

由小朋友話事的「讓孩子玩」暑期市集嘉年華，於淺水灣the pulse舉行，嘉年華佔地約4萬呎，有30多個新奇遊戲及工作坊。工作坊有DIY鬼口水、花紋渲染藝術等，最特別是小朋友負責做檔主教大家製作，另外還有Messy Play和Cool啦啦遊戲區，讓小朋友盡情放電。

日期：即日起至8月8日（逢星期六、日）

地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場3樓及天台

網址：bit.ly/2UFcKm4

蒲點3：北角匯

假如你有小朋友，同時又有飼養毛孩的話，位於北角匯的香港首個汪星人藝術展「愛犬‧美術館」，就適合一家人齊齊去玩，皆因展覽專門給狗狗欣賞，展出美國現代藝術家Michel Keck的作品，有色彩繽紛嘅畫作、立體雕塑等，培養狗狗的藝術情操。

日期：即日起至8月31日

地點：北角渣華道北角匯1至3期

網址：bit.ly/36WGxcw

蒲點4：海洋公園

除了剛才提到的3個好去處，海洋公園打造全新水上樂園，預計將於稍後時間開幕，令人熱切期待。水上樂園共分為5個主題區域，而早前率先公布位於「迷失部落」區域中，全港首個室內造浪池「天海灣」，用上半透天幕設計，更可製造多種模式的人造浪，能夠製造0.3米至1米的人造浪。