近年大眾對素食的支持度大升，不同種類的植物肉打造各種傳統和新派素菜，對素食人士來講是福音。其實除了鹹香的素菜，素食甜點亦相當受到歡迎，在這個夏日，來一口純素雪糕或甜品，香甜消暑又健康，就算是非素食者都咁啱食。

自然風味

近年港人受行山或郊遊，感受大自然氣息之餘，亦可欣賞戶外的樹木，灣仔創意花藝咖啡店Natura: 最近以「百年輪」為主題，店內加入多款木的花藝布置，夏日菜單亦以此作靈感，除了有新出的窩夫、麵包和特飲外，餐廳特地和純素甜點工作室地衣菓子合作，推出2款純素甜點。「島嶼和山」即純素小山園抹茶柚子撻，靈感來自在尖沙咀海邊看到交椅洲、小交椅洲和青洲的景色，竹炭抹茶撻底配柚子慕絲，半熟小山園抹茶石頭當作山，造型優美。另一款「落草與雨」是純素熱情果開心果慕絲，造型猶如雨後植物上的水珠，2款甜品造型融合大自然，好適合打卡。

新口味雪糕

天氣熱辣辣，偶然來杯雪糕透心涼。甜點品牌Harmony選用有機原蔗糖或低卡海藻糖、鮮製杏仁奶或腰果奶，再加上不同的優質食材製作純素雪糕，早前品牌新出多款口味，包括貓山皇榴槤、薄荷黑朱古力、玫瑰黑朱古力、法國杏桃雲呢拿鹽之花和京都宇治抹茶，味道豐富，感覺天然健康，食多兩啖都無咁罪惡感。

百分百植物製雪麥糍

Green Common早前就推出全新系列又輕盈的雪麥糍，屬全港首創，以燕麥作基底，加入天然食材製成濃郁細滑的雪麥糍，重新演繹極受歡迎的乳製雪糕糯米糍，為夏日帶來輕盈「麥」乳。雪麥糍外層是煙韌的麻糬皮，包裹住綠茶、杧果及草莓3款純素雪糕，而燕麥為雪糕內餡帶來淡淡麥香，層次豐富，為味蕾帶來清新滿足感；加上成分天然、百分百純素，無添加人造色素及防腐劑，每一粒更低於50卡路里，讓大家無負擔享受冰涼透心滋味。