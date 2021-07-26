亞姐鬥騎呢︱參賽者最老46歲　謝雨倩化身「折骨Ben」

《亞洲小姐競選2021》香港賽區競選今日（26日）舉行首輪面試即以泳裝示人，惟未正式入圍即「甩轆」，原定44位參賽者中只得24位到場，公關表示其餘20位參加者將擇日再進行面試。而今屆參加者中紛紛以「騎呢之最」搶Fo，當中24歲嘅學生郭紀君以及37歲嘅薛影儀，唔晒巨胸轉騷巨腩，再加上18歲嘅甘穎怡晒粗腿贈興，展現「最」重量級身材成功「凸」圍而出；而25歲、從事服裝銷售嘅陳可冰，則「女生男相」，成為「最Man參加者」；至於現年46歲嘅胡春梅係全場年紀最大，但勝在自信搭救，認為自己身材好，比當年以47歲高齡參選亞姐嘅宮雪花更優勝。而23歲網紅謝雨倩，唔靠靚樣突然表現折骨神技，化身「折骨Ben」以「最」奇人奇技出位。

其中最出位嘅就有25歲馬嘉韻，去年曾參選亞姐嘅佢今年再接再厲，以黑色兩件頭泳衣大方騷紋身，佢指右邊大腿嘅紋身係媽媽嘅眼睛，為記住媽媽而紋。其實佢2014年做過無綫世界盃女郎，於節目《低俗講波團》爆粗，又加入過𡃁模組合「Super Sexy Hero」出寫真，兼為電影宣傳而喺旺角公然「踎監」3日，更曾因裸照流出而割腕自殺，話題性十足。

另外，第二度改名嘅26歲模特兒兼演員姚琰欣（前名：姚紫茵），以火紅色比堅尼谷出36D巨胸應戰；而有「翻版葉翠翠」之稱、現年30歲嘅梁欣娟（Yuki），曾參加《第一屆亞洲美人魚小姐》，兼代表香港到馬來西亞參選《國際潛水小姐》；至於29歲嘅譚夢娜就指曾做過亞姐內地賽區表演嘉賓獻唱《我的驕傲》，但口快快將「亞姐」講錯「港姐」，表現緊張。

23歲羅茵童則報稱係宣傳人員，穿着「水手Look」三點式，身材矮小，美感欠奉，期間更即場以不同聲線示範配音。23歲黑龍江佳麗孫一丹，本身未有出現於大會公布嘅名單內，佢以「內衣款」三點式上陣，並指自己係香港大學經濟系碩士，即場唱出歌曲《至少還有你》。