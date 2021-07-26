亞姐︱46歲佳麗育有13歲小朋友：佢都好支持！

亞姐今日（26日）進行面試，由於不限參賽者年齡，所以今次面試的佳麗年齡偏大，有不少都30歲以上，其中年紀最大的參賽者是現年46歲的胡春梅，跟年紀最細的參賽者，年僅18歲的甘穎怡，相差28年。

仍是學生的甘穎怡身形肥胖，但她自稱是兼職模特兒，她表示參賽為挑戰自己，父母也很支持。講到身材略胖，她說：「會努力減肥，想減10磅，依家大約160磅左右，因為疫情所以肥咗，我之前有打籃球，」

至於胡春梅報稱從事餐飲業，自言現時單身，有一名13歲的小朋友：「因為冇年齡限制，所以嚟參加。小朋友知我參加，佢都好支持。（年紀大輸蝕？）都係，人唔緊要，學多啲嘢同唔同挑戰。（你同宮雪花比，覺得自己邊面優勝？）瘦過佢，身材好啲。」

亞視執行董事陳偉傑擔任評判，對於亞視於上周五（23日）被一名債權人入稟高院原訟庭，要求法庭頒令將它清盤，司法機構已排期在今年9月29日開庭審理清盤呈請，他表示未了解事件，但相信不影響亞視運作及亞姐選舉。

他又讚今年參賽者質素高 ，其中有兩位參賽者是高學歷的碩士生：「佢哋未經培訓啫 ，所以自我表現和自信心差啲，亞姐係有得搞嘅。」

冇獎金只有獎品

他又指本有60多位參賽者，經篩選後有40多位，現先跟24位初面試，今天（26日）及明天（27日）會繼續約見，亦有馬來西亞參賽者因疫情問題未能參賽，亞姐香港區決賽預計在9月中舉行，至於獎金方面，他說今年沒有，但會有豐富獎品。