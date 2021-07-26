亞姐︱郭紀君38D勁胸猛　姚琰欣呻減磅E變D

今日（26日）面試的亞姐中以袁群有及孫伊較為標青，樣子標緻兼身材均勻，袁群有剛大學畢業，現經營服裝網店，下年想修讀心理學。今次是她首踏選美舞台，問到見到其他參選者後可有信心大增？她謙稱：「信心同嚟之前差不多，因為剛開始，可能之後唔同環節會有唔同特長。（你有冇諗過參加港姐？）覺得亞姐適合啲，因為世界性，想擴闊世界視野。（擔唔擔心亞視財困問題？）唔擔心，我參賽係唔為獎金，而係為冠軍而嚟。」

而孫伊在中文大學修讀會計，現正在一間中資投資銀行實習，今日是向公司請假來面試，她稱讚其他參賽者都很漂亮優秀，由於她操普通話，廣東話不佳，問到可擔心語言成選美障礙？她說：「不覺得，我現在每天都有練習廣東話，多聽多講。」

有幾位身材都相當突出，包括38D的郭紀君、36D姚琰欣、32C陳琳琳及34C吳穎衡。講到身材最豐滿，郭紀君解釋因疫情少出街以致胖了不少：「我會努力減肥，有信心減到10磅。（身材好對選美有幫助？）都冇乜，個個都好好身材。」

曾拍過電影的姚琰欣就指減肥後，身材亦沒有之前澎湃：「之前有E cup，依家畀朋友話冇胸，因為我瘦咗2個碼，但好睇咗。依家要豐胸先得。」問到本身是藝人的她為何參加亞姐？她說：「想吸取多啲經驗，之前參加《全民造星IV》雖然冇入圍，但都攞咗個個經驗。（有冇信心？）都有信心，輸贏唔重要，重要係過程，同埋想展示減肥後嘅成績畀人睇。」陳琳琳就認為自己肌肉少及較鬆馳，要多做運動練線條，而且她覺得香港很多女仔也好身材，吳穎衡自評在線條上需要提升及再瘦一點。

今日面試的亞姐中，以現年37歲、在元朗任職茶餐廳侍應的薛影儀最為「突出」，不止相貌平平且身材粗壯，出場時駝背兼素顏，不過她對自己就極有自信，評判問她三個優點時？她說：「皮膚比較白，身形好，頭髮同個樣。」受訪時，問到參選原因，她表示：「只係想試吓，難得今年年齡放寬，事前冇乜準備。（會唔會Keep Fit？）都會，我成日跑步。（有冇信心？）有，可以季軍。」她透露未有拍拖，又指不擔心參選影響工作。

至於現年25歲的馬嘉韻身上有9個紋身兼額頭反光，她稱不擔心紋身影響選情：「我17歲做無綫嘅世界盃女郎都冇話好介意我啲紋身，今屆港姐都有人紋身，佢只係用遮瑕膏遮住，網民都話點解要遮，紋身好平常，而且MIRROR有啲成員都有紋身，佢哋都有好多粉絲。（點解個額頭反光？）我化妝技巧好差，今日只係搽咗防曬，靚唔靚唔係睇化妝，我素顏參賽唔會輸。」

另外，嵇然與孫一丹均是高材生，嵇然擁有雙碩士學位，她稱可以站上選美舞台舞台已很開心。問到可覺高學歷有助選美？她說：「唔清楚。」孫一丹亦是碩士生，兩人同樣認為選美不會浪費了高學歷。