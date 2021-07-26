【盤點月餅早鳥優惠III】餐廳食府篇

除了不同的烘焙品牌和餅店，多間餐廳或飲食集團亦推出不同口味的月餅，無論是高級中菜廳，又或是親民小店都有，大家可按預算和心水揀到最啱。

高級之選

買得多平得多

星級餐廳一向有質素保證，米芝蓮一星的都爹利會館今年推出「皇牌流心奶黃月餅禮盒」和限量版LED燈籠流心奶黃月餅禮盒，前者以金、紅、藍作主調描繪月色，配上中式祥雲。限量版禮盒猶如一個立體的幻彩花燈，配以皮革手提帶，精緻高雅。由即日至8月15日「皇牌流心奶黃月餅禮盒」推出約93折的早鳥優惠，買50盒以上則有88折，買得多折得多，最多可低至約76折。（8月23日開始換領）

輕盈走盒

美味的月餅加上禮盒似乎是指定動作，但若然一次過拎住幾盒送禮，既辛苦又唔環保。中環高級中菜廳國金軒今年除有傳統雙黃白蓮蓉月餅、「招牌金沙奶皇迷你月餅」和精品四藝迷你月餅外，還特別推出環保輕盈版，輕盈版會除去外盒包裝，以FSC環保紙材製造的小盒盛載月餅。由即日至8月7日選購各款月餅，可低至73折。（9月1日開始換領）

繽紛花鳥

傳統的月餅盒設計古色古香，要吸引年輕人就要加點繽紛色調。唐人館推出的迷你匠心奶黃月餅和經典雙黃白蓮蓉月餅，禮盒以粉色系配花鳥設計，拉開抽屜可以拿出月餅，真係月餅盒都可以變成首飾箱，繽紛活潑又搶眼，由即日至8月20日有約72折早鳥優惠。（8月23日開始換領）

早鳥83折

若向長輩或重要朋友、客戶送禮，高級的餐廳出品會是首選，銅鑼灣名人飯堂富臨飯店今年推出經典雙黃白蓮蓉月餅、陳皮豆沙月餅和西班牙火腿月餅，亦有和威士忌品牌合作推出限量禮盒，由即日至8月31日選購有約83折優惠。（門市有現貨提共）

10盒起有折

若然要送禮的話，既要有質素保證，最好有折扣。米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館今年推出迷你酥皮奶黃月餅禮盒，配以珠寶盒造型的禮盒，簡約典雅。由即日至8月15日訂購10盒至19盒約有92折，20盒或以上就有9折。（9月7日開始換領）

優惠二選一

對精明的香港人來講，優惠愈多愈吸引，若然有得揀更好。飲食集團1957 & Co.旗下的十里洋場、家上海推出傳統的雙黃白蓮蓉月餅，由即日至8月20日有7折早鳥優惠，會員則可買2送1，但要留意2個優惠不能同時使用，大家諗清楚再決定喇。（8月23日開始換領）

口味眾多

月餅口味因人而異，想要滿足各人口味，可以選擇雜錦禮盒，高級中菜廳舍及王家沙‧花樣年華推出的月夕花朝月餅禮盒，一盒就包括傳統蓮蓉、蛋黃蓮蓉、金腿五仁、陳皮豆沙、日式抹茶及和風海苔6款口味。另外，餐廳特別和烘焙品牌「鋒味」合作推出尊貴月餅禮盒套裝，套裝除有1盒月夕花朝月餅禮盒，還有集帕爾馬火腿蓮蓉蛋黃、柚子豆沙蛋黃及新推出的冬瓜蓉白蓮蓉蛋黃月餅組成的鋒味中秋月餅禮盒。由即日至8月8日經餐廳訂購其中一款禮盒，可獲8折優惠，訂購套裝就有約7折優惠。如果大量選購，除折扣更抵外，還會送指定金額的餐飲禮物券。（8月23日開始換領）

親民小店

台式創意

台灣的美食相當多元化，除了傳統味道，還不時有創意的出品。台式食店KIKI麵店推出櫻花蝦芋泥麻糬月餅，採取低糖配方設計，質感豐富，禮盒附附送白桃烏龍茶茶，再加上兔仔造型環保袋盛載，乾萌吸睛，今年只限量供應1,500盒，由即日至8月31日訂購，有約8折的早鳥優惠。（9月6日開始換領）

清新茶味

年輕人都愛到Cafe和朋友來杯茶或咖啡配蛋糕，以西瓜蛋糕出名的LIFETASTIC今年首次推出茗茶月餅禮盒，內有伯爵茶奶黃月餅、日本宇治抹茶奶黃月和台灣紅茶月餅3款口味，由即日至8月15日，非會員有約73折，會員約有65折。（9月1日開始換領）

星空禮盒

連鎖咖啡店在香港成行成市，除了招牌的咖啡，還有推出月餅。星巴克推出3層月餅禮盒，藍黃色調盒子內有流心焦糖咖啡、宇治抹茶紅豆和雲呢拿奶黃月餅。由即日至8月17日有9折早鳥優惠。（8月25日開始於指定分店換領）

買三送一

香港人愛吃點心，造型別致的新派點心亦吸引小朋友和年輕人，新派點心店點一龍今年首次推出迷你奶黃月餅，由即日至8月22日預訂月餅禮券，有買3送1優惠，每張禮券都附送指定金額的現金券1張。（9月9日開始換領）