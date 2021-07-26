古天樂打造女團SKYLE　金色戰衣盡顯女王氣勢

影帝古天樂打造中韓合作4人女團SKYLE，早前率先揭開神秘面紗，4位成員采炫（CHAEHYEON）、GINNY、ERIN、宇晴（UJEONG），未出道已吸引大量粉絲，遍布全球多個國家。惟原定今個月19日出道的「SKYLE」，早前因有工作人員曾與碓診者接觸，為安全可見「SKYLE」全員接受檢測並將出道日期押後，對此其公司方面表示：「經檢查之後所有成員檢測成陰性，並休息了兩周。 我們會遵守防疫方針，健康安全地進行活動。」

今日（26日）「SKYLE」公布將於8月4日發布專輯《FLY UP HIGH》正式出道，寓意「SKYLE」在激烈的K-POP市場高飛的抱負。與此同時，她們亦公開第二波概念宣傳照，今次延續了「RED QUEEN」的主題，一眾成員再次戴上皇冠化身「GOLD QUEEN」，並着上奪目耀眼的金色戰衣坐上皇座，盡顯女王氣勢，全因「SKYLE」不是展示成長過程，而是希望以已成長的QUEEN姿態與粉絲見面，而未來每張專輯都會以新的皇冠象徵住獨有的世界觀。