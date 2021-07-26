本日日本：酒店=美術館？入住藝術客房夠驚喜

藝術愛好者喜歡到日本旅遊，皆因全年都有無數的藝術展覽，甚至街道上、公園內也可免費欣賞到各式藝術作品，現在連酒店也被濃濃的藝術氣氛感染——於今年開張、位處東京日本橋的BnA_WALL酒店，便找來了YOSHIROTTEN及Yuki Kawamura等23組日本具代表性的藝術家及藝術指導，將26間客房化身為宿泊型藝術作品，讓大家獨享與別不同的私人藝術空間。

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細節超講究 創意滿客房

BnA_WALL是BnA HOTEL品牌開設的第四間藝術酒店，酒店前身是西陣織公司東京總部大樓的舊址。大家別以為26間客房只是單純放置展示作品了事，其實由房間的用色選擇，到床舖、牆身、天井的形狀及用料，甚至家具、窗簾及放置的物件等，都讓藝術家參與其中，務求能完整呈現作品的世界觀。例如以「人生是遊戲」為主題的客房HARDCORE GAME ROOM，牆上有大大個棋盤、籃球架及四眼公仔，絕對玩味十足。酒店的Lobby Lounge設有定期塗繪的壁畫牆「WALL」，而地下一層則開了可讓藝術家使用的工作室「Factory」，讓大家近距離目擊藝術作品的誕生。2人入住房租每晚¥32,500（約HK$2,275）。

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經典設計圖案 讓你帶回家

位於東京銀座、由無印良品開設的酒店MUJI HOTEL GINZA，即日起至9月5日期間推出三間充滿藝術畫廊氣氛的Art Gallery Room。此項目是「無印良品銀座」店Life in Art Exhibition的其中一個企劃，找來著名紡織品設計師粟辻博Heart Art系列中的名作「蘋果」、「八月」及「單車」，分別呈現於三間房間的牆壁及掛畫之上。與此同時，客房內的拖鞋、洗衣袋及杯墊等亦使用了粟辻博的設計，喜歡的話更可以帶回家。而展覽期間酒店櫃台及餐廳WA亦有藝術作品展出。2人入住房租每晚¥31,900起（約HK$2,233）。

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房租回饋畫家 欣賞地道創作

位於香川縣三豐市的粟島，是瀨戶內國際藝術祭的舉行地點之一，以豐富的自然環境及多元化的藝術而聞名。藝術組織「瀨戶內Art Collective」與住宿設施「Le-port粟島」去年合作，以粟島的大自然為主題，第一彈在酒店房、酒店車等展出3名藝術家的作品，獲得一致好評。本月剛展開計劃第2彈的Art Room，於客房內展示了藝術家的作品。特別之處是此房採用了Revenue Share模式，房租的一部分會撥歸參與的藝術家。這次展示的作品，是居住於香川縣藝術家高松明日香負責的《地中海地方的天氣預報》 ，一系列畫作掛在房間不同位置，組成一個大型藝術作品。房租每人每晚¥12,300起（約HK$861）。