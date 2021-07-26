陳自瑤隨時女一夢碎　王浩信：有同佢講加油！

視帝王浩信、王敏奕、袁偉豪、黃智雯等在將軍澳電視城宣傳劇集《刑偵日記》，眾人趁奧運熱即場打乒乓球切磋球技。有板有眼的王浩信指小學有接受過球校隊訓練，到中學才轉打籃球、羽毛球。問到無綫將舉行水運會學會可會參加？他說：「游水就唔會，因為游得唔叻。亦趁機會想同香港嘅運動員加油，有睇羽毛球伍家朗嘅比賽，亦有幸同佢打過波，覺得佢真心理質素好好，有信心佢可以為香港攞獎牌。」

期待收視反彈

劇集下星期一（8月2日）將大結局，可有信心收視反彈？他說：「有信心收視會反彈，希望有廿幾點，有廿幾點已經好叻，因為好多觀眾都睇咗，收視未必反映到劇集嘅質素，對收視亦冇失望，因為內地嘅回響，反映對香港電視劇加咗分。」

有指因《刑》收視低迷，令到未開拍的新劇煞停重新審視劇本，連累太太陳自瑤首次做女一的劇集《選美的12夜》隨時抽起，他說：「唔關事，呢啲等公司處理。（有冇安慰太太？）都有同佢講加油，佢工作嘅努力公司會睇到。（佢第一次做女一就咁？）做演員嘅難處就係咁被動。」

預告有崩潰喊戲

王敏奕預告結局篇因浩信其中一個人格死去，她有場前所未有崩潰的喊戲，拍攝時更喊了多個小時，自言我見猶憐。