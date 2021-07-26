Volkswagen Tiguan小改款　革新登場

全新Tiguan小改款抵港登場，輸港型號有標準版Tiguan Life及豪華版Tiguan Elegance，發布會當日展示的是擁有Nightshade Blue新增車色的Tiguan Elegance。(林登麗攝)

講到近年Volkswagen最暢銷SUV，那便非Tiguan莫屬。最近Tiguan更以全新小改款姿態抵港。

小改款Tiguan搭載新一代1.5L TSI EVO直四渦輪增壓引擎，最大馬力150匹，峰值扭力250Nm。內置高效ACT主動式氣缸休止管理系統，當引擎處於低轉低輸出時，自動暫停其中兩個氣缸運作，以節省燃油。

輸港型號有標準版Tiguan Life及豪華版Tiguan Elegance，發布會當日展示的是擁有Nightshade Blue新增車色的Tiguan Elegance。全景式天幕天窗、雙電動調校前座連記憶及發熱功能、支援無線Apple CarPlay的原廠9.2吋觸控式多媒體系統、ACC主動式定速巡航系統、三區恒溫冷氣連後排獨立溫度調校及電動尾門連腳踢開關等皆屬標準設備。