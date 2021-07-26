兩個月勁減35磅！余香凝自認緊張媽咪狂睇Cam

剛升呢做索媽兩個多月的余香凝（Jennifer），今日（26日）產後首次復工拍攝紮肚廣告，身穿兩件頭白色套裝裙的她難掩其弗爆身材，大露纖腰兼又四肢纖幼，完全不似生完BB，認真得天獨厚！而月頭踏入28歲的她更獲大會送上蛋糕補祝生日，令她非常感動。

Jennifer受訪時表示生B入院時是165磅，由坐月開始進行減肥大計，兩個多月後搣脂35磅，又冧笑指囡囡Clare是她的專屬健身教練：「距離目標仲有10幾磅，條腰依家就27吋，差2吋就去番生之前。我個女係『高需求BB』，唔係食、飽、瞓咁簡單，成日好多要求，又要舒服、又要我郁先得，佢可能知我今日拍嘢，佢又鍾意出街，尋日同今日都要我孭佢落去行一轉，行到我一身汗，同埋依家餵人奶都可以瘦身！」又大讚囡囡有演藝細胞，對鏡頭敏銳度高，一拍片就眼仔睩睩望鏡頭，遺傳其表演慾。

講到要離開囡囡外出工作，她坦言都不捨得，工作期間不時都會睇Cam，自認是緊張媽媽：「家傭好錫佢，有時我都要放鬆吓，媽媽有鬧過我要休息，放手畀家傭湊。（老公有幫你手？）佢未去到神隊友，但好欣賞佢即使要返工、好早起身，都肯幫手半夜起身湊B，我坐月嗰陣脾氣差啲，唔畀佢離開我，但依家夜晚會叫佢去隔離房瞓，等佢瞓得舒服啲。」老公返到屋企錫邊個先？Jennifer冧爆話：「都係錫我先！地位冇動搖！佢個電話Wallpaper仲係我哋結婚相，我就係佢哋兩個嘅合照。（有獎勵你？）帶我去食好嘢！」

另外，講到其妹余潔滢參加ViuTV真人騷選秀節目《全民造星IV》面試，她直言是極度支持：「佢有問我意見，覺得佢跳舞好勁，但觀眾未必認識佢呢一面。（妹妹有講MIRROR成員Tiger拍拖？）冇聽過佢提起過喎！（你有見過Tiger？）冇見過呀，自己都想認識MIRROR 12個嘅！」