陳柏宇化身「陳醫生」巡房　太太帶囡囡探班！

歌手陳柏宇（Jason）為配合專輯而在深水埗開設期間限定的「Room 53丁方體驗房」，成為打卡熱點，柏宇化身「陳醫生」去「巡房」，大批粉絲到場，他們更為偶像補祝生日。而Jason的太太Jason在活動舉行期間，帶同囡囡Abigail探班，Abi完全不怕陌生人，還兼任「小醫生」，招呼「小病人」，甚有爹哋Jason的風範，而粉絲愛屋及烏，向她送上餅乾小食，氹到Abi好開心，即有禮貌地向各位哥哥姐姐道謝，收穫豐富得很。

Jason先為粉絲進行簽名會，又特地派發小禮物給參加者，內有印上他新碟歌名的口罩套、memo pad及一小包藥丸狀的糖，並以診所裝藥用的白色小袋子載起，的確很有睇完醫生攞藥feel！

而「陳醫生」更特別開「假紙」給各「病人」，上有寫着「病人」因患上「陳廣偉（Jason原名）忠粉症候群」而獲批病假，日期由他出生至昨日（25日），每位「病人」可獲13,885天病假！所有「病人」都帶着笑聲，滿載而歸。

感謝粉絲開生日會

Jason說：「當然好開心啦！因為真係好耐冇見過歌迷，有啲係支持咗我好多年，睇住佢哋結婚，仲帶埋老公同囝囝嚟，真係好感動！有啲粉絲去咗外國讀書，幾年無見，見番都仲認到。其實我認得晒佢哋㗎，就算喺街撞見都會認得，但要記埋個名就……畀啲時間我，我應該會諗得起嘅！」他感謝粉絲們花心思為他舉行簡單的生日慶祝活動，他覺得最緊要大家身體健康、開開心心，而自己就會再做多啲好音樂、嘗試不同的發展，來報答歌迷的支持。