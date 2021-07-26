舊同學聚首　愛慾不保留

畢業之後，有人選擇繼續升學，有人投身社會工作，各有各忙，真係唔知幾時先有機會再次聚首一堂喇！AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界就有唔少以舊生聚會為題材嘅作品，講述一班女舊生雖然已嫁為人婦，但卻寂寞難耐，被舊相識挑逗就發展出不倫關係。

釋放慾望

喺S1出品嘅《同窗會10年再遇舊男友》中，日向真凜畢業後成功投身藝能界搵食，更搵到個歸宿嫁為人婦，不過婚後卻被老公冷落，行房次數少之又少，令佢感到寂寞又枯燥。後來佢參與舊生聚會時，重遇初戀情人蒼汰，令佢回憶起以前兩人激情肉搏嘅輕狂日子，而蒼汰見到真凜依然咁索，當然亦唔會放過機會啦！而凜妹被對方挑逗就即刻答應去開房，更將抑壓已久嘅慾望盡情釋放，加上蒼汰擁有強勁嘅性能力及長度十足嘅架生，令阿妹簡直係失陷於瘋狂激戰當中。

醉酒出事

喺Moodyz推出嘅《巨乳女友之最低最惡NTR》入面，中山文香擁有極品H奶，男友對佢愛護有加，同時亦覺得阿妹容易招惹狂蜂浪蝶，所以文香話參加舊生聚會，令男友非常擔心。喺聚會中，文香見到一班舊同學相當開心，而且愈飲愈多，舊男友和也見有機可乘，趁阿妹醉咗就拉佢上酒店房，更加嚟個霸王硬上弓！不過，文香好快就由抗拒變成享受，因為和也嘅前戲技巧一流，而且雄風強勁，令佢高潮迭起，仲同和也由大床砌到去浴室！

悔不當初

Madonna推出嘅《老婆去了同窗會，已經失了聯絡》，講述初川南本來諗住同老公慶祝結婚周年紀念，但係老公掛住應酬班客人，於是南妹惟有出席舊生聚會，仲遇上舊情人正太，原來男方對阿妹一直念念不忘。由於南妹好嬲老公，所以借酒消愁，仲飲到醉醺醺，於是正太喺散席後就帶南妹去酒店過夜。一入房，正太已經忍唔住提槍上陣，起初南妹半推半就，但係好快就變得好享受，最後更中出收場，仲拍低情慾床照留念。後來老公發現床照，感到悔不當初，早知同老婆慶祝結婚周年紀念啦！

簡評

喺舊生聚會重遇舊情人，場面都幾尷尬，不過喺日本AV出現嘅舊生聚會情節，就唔會尷尬，仲令人大開色戒添！喺3部作品中，本仙最鍾意初川南主演嘅《老婆去了同窗會，已經失了聯絡》，原因係南妹演技相當好，將老婆嬲咗老公嘅表情做得入木三分，到出軌偷食時又表現得又羞愧又興奮，仲加插老公應酬完返屋企，等極都等唔到老婆嘅憂心場面，可以話將NTR嘅特色充分發揮。