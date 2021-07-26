天后篋任你睇！楊千嬅隨行12寶有啲乜？

近年長時間留在內地工作嘅楊千嬅，經常要穿州過省頻頻撲撲，好多粉絲好奇佢個行李篋會有咩呢？唔使再估喇，今次就由千嬅親自開個「天后篋」畀大家睇佢嘅隨行12寶，最令網民驚訝，當然係佢介紹時，佢身後嗰15個篋！

究竟「千嬅12寶」有咩？佢話每次出Trip一定會帶香薰機，方便辟除酒店嗰陣「陌生味」，認為劣質睡眠會影響工作質素！

仲有老公丁子高向來唔畀千嬅飲傷身嘅凍飲，所以手提熱水煲同保暖杯就缺一不可。至於衣着方面，雖然酒店有洗衣服務，不過內衣褲呢啲咁私人嘅貼身物，梗係唔可以假手於人，因此自己手洗完就要晾，所以佢會準備埋摺合式衣架，方便晾乾衫、褲，照顧完底衫就要考慮埋面衫，一個專業嘅藝人，係要時刻保持衣着整齊，咁身邊就一定要有個迷你電熨斗，可以畀佢隨時熨靚件衫！

作為歌手，耳機同藍牙喇叭唔少得，方便坐長途車或化妝時聽歌，如果係要去拍戲，就一定要帶備筆同筆記簿，方便讀熟劇本。而做到攰時，喺疫情下唔方便出去按摩嘅日子，一部迷你拔罐按摩機就係救星，可以隨時紓緩疲勞，最後強調好鍾意做運動嘅佢，一條輕便跳繩同健身滑行盤係必需嘅，方便佢任何時候做運動操Fit嘛！

網民睇完千嬅嘅行李篋後大表驚訝，留言話未計衫、褲、鞋、化妝品及清潔用品，已經有成座山一樣咁多行李，勸佢最緊要帶呢堆隨身物品前，先安排帶助手或老公，先可以抬郁佢嗰12寶。