爭新人獎Edan係對手　ANSONBEAN唔怕比較

於《全民造星III》奪季軍彈出的ANSONBEAN（陳毅燊）自加盟寰亞唱片後，推出首支單曲《CRUSH （oh no！）》，今晚（26日）舉行發布會兼首播MV，獲同門歌手好友鄭欣宜及「折骨Ben」趙祥誠現身撐場，席間ANSONBEAN獻唱新歌炒熱氣氛！

受訪時，ANSONBEAN興奮話新歌籌備2個月終於面世，又感謝家人特意前來支持：「父母、公公、婆婆、細佬都有嚟，好開心可以同大家一齊歡呼、開Party。」並指活動開始之前於後台緊貼香港運動員張家朗參與東奧個人花劍決賽賽事：「兩樣嘢都好緊張，佢最尾拎到冠軍，今日真係一個好日子！」

講到他最近密密操肌，練得一副好身材，問到為何不在剛才的表演中騷Quali？他笑言因為想大家Focus於新歌上，追問是否將「秘密武器」留待個唱展示？他表示都可以：「頭先我都有騷到少少膊頭㗎！都唔算孤寒㗎啦！（想逐步騷？）都係，同埋如果喺頭先嘅情況冇啦啦剝衫有啲太搞笑！」續透露之後會拍電影、劇集，實行歌影視三棲發展，同時已錄好另一首新歌，問到是否偏好出快歌？他說：「鍾意快歌係因為可以好High咁同大家一齊跳舞，但慢歌有慢歌嘅好，都鍾意聽慢歌，大家期待一吓，講晒出嚟就唔刺激！」

講到今年新人獎戰況激烈，Edan@MIRROR、肥仔@ERROR及MC張天賦等都有份角逐，問到ANSONBEAN可有信心攞獎？他直言沒想過：「我有聽佢哋啲歌，都好鍾意，又冇話對佢哋係對手，今個月好多人出歌，Fans又多咗歌聽，冇話對撼。（怕唔怕比較？）都唔怕嘅！」