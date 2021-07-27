【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十八丙子水執日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：捕捉、理髮、裁衣

忌：修廚、作灶、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座、山羊座

白羊座

小不忍則亂大謀，行事缺乏耐性將會惹麻煩。

金牛座

以為敗局已定的事出現了轉機，勿輕言放棄。

雙子座

財運偏弱，反應遲鈍，不宜外出跟人傾生意。

巨蟹座

用心經營人脈關係，可為事業發展帶來助力。

獅子座

易在投資市場獲利，事後獎勵自己也不為過。

處女座

運氣好轉，迎來一件好消息，令你喜出望外。

天秤座

勿輕易應承別人請求，以免給自己添煩添亂。

天蠍座

用心給另一半安排浪漫約會，可令感情升溫！

人馬座

心浮氣躁，出席社交場合時要盡量保持低調。

山羊座

得到貴人引薦，利拓展人脈，對事業有幫助。

水瓶座

被私事纏擾，心不在焉，工作效率大打折扣。

雙魚座

不宜過分依賴另一半，以免引起對方反感。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）兔 小人多

鼠

財運好轉，之前的付出終於迎來收成期。

牛

桃花運上升，感情關係融洽，甜在心頭。

虎

事業運好轉，積極爭取表現，可獲賞識。

兔

運勢欠佳，防人之心不可無，提防被騙。

龍

工作壓力得到緩解，但不代表賺錢輕鬆。

蛇

頭腦清醒，能理智看待問題，化危為機。

馬

是日沖煞，感情運一般，切勿亂給承諾。

羊

人緣運一般，缺乏自信將令你失去機會。

猴

找對了求財的門路，但要提防身體過勞。

雞

想好就去做，猶豫不決易被小人搞破壞。

狗

應變力強，能在生活與工作之間取得平衡。

豬

整體運勢上升，可突破原地踏步的狀態。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

頭尖額窄 無厘貴格

額代表少年運，即15至30歲的運勢。額也包含官祿宮，看一生人在工作上的運勢；亦有遷移宮，看是否適合在遠方發展；還有父母宮、看父母的助力。而額的形狀有高低、闊窄、突削、斜正，各有它的代表與特性。

今天為大家分享一下額的闊、窄、突的特性。額頭的闊窄，是用額的橫面去看，形狀呈長方形為之闊，亦可以叫做方形額。額方闊的人，思想快，學嘢叻，實事求是，處事跟足規矩，講原則，辦事能力高，但略嫌死板，不懂變通，而無論男女，額頭方闊，事業心都會比較重，但如果女生方額，容易因專注工作而忽略配偶與家庭，所以要取得平衡。

大家有冇聽過「頭尖額窄無厘貴格」，額窄是指額頭的形狀似梯形，左右兩邊向上收窄。額頭窄的人，書緣比較弱，比其他人讀得辛苦，甚至很早已經投身社會，但少年運比較暗滯，所以30歲前的成就不大，若再加上髮際凹凹凸凸、參差不齊，就要留意，容易誤交損友，誤入歧途，所以交朋結友要非常謹慎和小心。

有些人額頭好突，好似仆親撞腫一般，這叫做壽星公額，額頭太突，陽氣過重，獨立性比較強，不受拘束，面對這些人，必須以柔制剛，因為他們個性比較強，好勝心比較重，切忌硬碰，否則容易會兩敗俱傷。