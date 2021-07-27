奧運女神天生明星臉！「黑寡婦」「珍妮花」鬥索

在疫情下舉行的東京奧運令全球矚目，最大的亮點莫過於是盡集世界各地的美女，運動員顏值之高，可謂歷屆之最，更和不少巨星撞樣！

現年25歲、來自加拿大的艾倫活特（Georgia Ellenwood）即將參加七項全能項目包括跳高及跳遠等，不過網民卻笑指她是「十項全能」，皆因其樣貌及身材絕對是頂級，並指她為「田徑界黑寡婦」，和荷里活電影《黑寡婦》主角性感女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）撞樣，才貌兼備，人氣極高，難怪其社交網的追蹤粉絲人數衝破40萬！

不過「田徑界黑寡婦」也有勁敵！來自德國、將參加女子4x400米接力賽的Alica Schmidt，被喻為「史上最性感的田徑美女」，現年22歲、身高1米75的她藍眼金髮，盡集名模的條件，加上常網晒水着照及內衣照等，晒盡激凸身材，其社交網的追蹤人數衝破200萬，更被國際運動品牌簽下當代言人。她曾說不明白會有「史上最性感的田徑美女」封號，對於粉絲指其他索女都不及她，她說冇興趣留意，最關注的只是賽事。

至於現年21歲的哥倫比亞箭手Valentina Acosta Giraldo，則憑可愛同樣躋身本屆美女運動員之列，其社交網的追蹤人數超過85萬，不時網晒貼地兼性感的索照，網民認為她夠甜美可愛，更笑言她是凡間的愛神丘比特，她的箭直射人心！被指跟電影《飢餓遊戲》女主角珍妮花羅倫絲非常似樣的她，和《飢》片十分有緣，她說從小接受足球及游泳訓練，就是因為看過《飢》片後即迷上射箭。而她於2019年西班牙馬德里世界青少年冠軍賽中奪金，雖然在本屆奧運女子個人排名賽僅列50名，並於本月28日出戰32強淘汰賽，但未正式出戰，人氣方面已取勝！

「微笑劍后」江旻憓似林志玲

以甜美及可愛獲高人氣的，還有現年22歲、土耳其18號女排選手Zehra Gunes，平時愛網晒水着照，在日前對戰中國隊一役時，其1米97的模特兒身高，超甜美的笑容，加上球技了得在賽事中獲18分，立刻成為才貌雙全的「得分王」！

本地薑一樣強勁！有「微笑劍后」之稱的香港劍手江旻憓，雖然在奧運重劍項目八強止步，但已締造香港劍手歷史佳績，同時其文青氣質及溫柔的外表，廣受網民熱討，並紅到去台灣！原來有不少台灣網友指她跟「台灣第一名模」林志玲似樣，同樣有溫柔恬靜的氣質，以及令人非常療愈的笑容，雙方更是高學歷，江旻憓是史丹福大學畢業，網友指無論學業及外貌驚人地相似，封她為「奧運界林志玲」！

至於參加女子10米氣步槍、奪得奧運首面金牌的中國選手楊倩，是北京清華大學經濟管理學院的高材生，眼大及皮膚白淨的她被指有「女團」的感覺，更被讚其眼袋特別美！而現年28歲的中華台北射擊選手吳佳穎，不但被指為「射擊甜心」，並有「證件妹」的封號，因2011年其證件照曝光後，網民驚呼其美貌驚人，而她私底下也是乖乖女並有「三不」習慣：「不看電視」、「不煲劇」、「不玩電玩」，目的是保持健康的視力！