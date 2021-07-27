關智斌玩Flyboard得戚擺Pose　阿Sa魔性笑聲搶鏡

英皇藝人關智斌（Kenny）鍾意玩Wakesurf（無繩滑水）就係人都知，佢試過邊滑浪邊飲水、再試飲紅酒試平衡後，今次佢喺三亞再挑戰難度更高嘅Flyboard（水上飛板），呢個新玩意唔係字面解喺水面飛塊板咁簡單，而係喺水上踩住有噴射器嘅皮帶繫喺自己對腳度，利用水上摩打車嘅排水口連接條大軟管，把水傳送到Flyboard上，再用身體嘅平衡去控制升降，如果把握到竅門，就可以好似條海豚咁，出水能跳，入水能游，感覺好Free。

自認係「海之子」嘅佢就想大顯身手，不過喺條短片度，要成功前先要經過失敗，佢就足足跌咗落海4次咁多，但每次失威都明顯有進步，由最初一企起身就仆低，到飛高少少，之後可以成功轉體1次，至最後可以再飛高咗自轉幾個圈，正所謂皇天不負有人心，最終佢可以飛到半空，仲擺埋Iron Man同派心心嘅甫士，得戚到不得了。

Kenny分享試玩心得：「呢項運動同時講求腰力、平衡力同體力，呢個過程中，使用者須手持噴嘴接管，起到飛行穩定嘅作用，不過呢次我真係飲咗好多海水先成功。」佢呢個「水上Iron Man」夠吸睛外，成條片不斷聽到疑似蔡卓妍（阿Sa）嘅魔性笑聲，把女聲大叫大笑：「好型呀，Iron Man呀，哈哈哈…」既然齋睇都咁High，阿Sa不如都落水玩埋一份呢！