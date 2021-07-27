全智賢2個月激減22磅　靠4招瘦身秘技好Easy

由39歲韓國靚媽全智賢主演嘅《屍戰朝鮮：雅信傳》已上架，呢套係佢誕下第2胎後首個復出作品。雖然片中全程以黑衣Look包到冚上陣，但喺近日電影記者會上，穿着腰間縷空設計嘅連身長裙亮相，完美晒出零贅肉嘅螞蟻腰，「國民女神」強勢回歸。

已為兩子之母嘅佢分別2016年及2018年生B，身材比生前更Fit，佢曾經歷脹爆時期，2015年發福拍攝廣告，更驚現雙下巴，女神一度幻滅！翌年，誕下大仔後積極減肥，火速回復苗條身形接拍劇集《藍色海洋的傳說》，當中以美人魚造型亮相，索到爆。

短時間極速收身，除咗一星期抽至少3日做運動，原來全靠4大瘦身秘技！

1. 自創「雞胸奶昔」，400卡路里飽肚毋須捱餓，係全日熱量最高一餐。全智賢產後用呢個瘦身方法，2個月內勁減10kg（22磅）。

2. 每朝飲蔬果汁做早餐，促進身體新陳代謝，而每餐進食大量蔬菜填肚。

3. 右撇子嘅全智賢，用左手食飯提升難度，讓進食速度減慢，食得慢不但能減少熱量嘅攝取量，更有利分泌胃液使食物充分消化。

4. 餐前搽靚靚唇膏，令進食變得「麻煩」，同用左手食飯用意差唔多。

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