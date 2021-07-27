賀師弟張家朗奧運奪金　王嘉爾唔放棄劍擊會有乜成就？

24歲「香港劍神」張家朗勇奪東京奧運男子花劍金牌，為香港爭光。而曾經係香港劍擊代表隊成員、於韓團GOT7出道後轉戰內地嘅藝人王嘉爾，喺凌晨時段發文祝賀同門師弟奪金：「為你而驕傲，兄弟！真的值得紀念的一天！看了總決賽，恭喜你！🤺🤺🤺🤺🤺現在在回家，回去以後再看幾遍！」其實王嘉爾嘅劍擊成績一啲都唔差，攞過金牌兼喺亞洲排名第1位。有網民推測如果當年佢冇退出劍擊界，呢位「K-Pop 劍神」係咪都有機會攞到奧運金牌呢？

王嘉爾出身自運動世家，爸爸係有「亞洲第一劍」之稱、曾經喺亞運會攞過金牌嘅王銳基。佢10歲接觸劍擊運動，12歲參加全運會攞到人生第一面劍擊金牌，曾經畀韓國星探睇中，不過當時因父母反對而繼續劍擊運動。

雖然喺劍擊界發展唔錯，不過王嘉爾一直都冇放棄過明星夢，2011年向父母表明心願到韓國娛樂圈發展，爸爸同佢打賭：「如果你喺亞洲攞到金牌就畀你去。」而兩個月後正正就係亞洲青少年錦標賽，當時佢積極備戰，但係賽前意外扭傷腳踝，原本打定輸數，點知最終贏咗少年組男子花劍個人冠軍，就係咁父母先同意佢去韓國JYP公司做練習生。當時佢除咗放棄征戰倫敦奧運嘅機會，更加放棄咗香港大學同埋美國史丹福大學錄取通知，犧牲咁多嘢，最後都順利喺2014年以男團GOT7成員之一出道。

2014年佢喺內地成立工作室，之後中韓兩邊走人氣持續上升，參加過好多綜藝節目吸金力強，齊睇佢上年斥資3,880萬港元買入九龍站物業一個單位，就知佢撈得有幾掂。王嘉爾有天賦亦有實力，加上事事搏到盡爭取好成績，有網民估計佢憑住呢種不屈精神，如果冇離開劍擊界的話，隨時有機會喺倫敦奧運攞到金牌都唔定！

除咗王嘉爾之外，人氣爆燈嘅男團MIRROR成員姜濤亦有出post恭賀張家朗奪金，表示：「真心為你開心，真的不容易，辛苦了！」而同隊嘅Anson Kong則大讚張家朗有型。