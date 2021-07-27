讚D.O.瓣瓣掂　趙寅成唔視光洙係競爭對手：會互相打氣

韓國男星趙寅成主演的新片《摩加迪休》將於明日在韓國開畫，他今日透過視像接受韓媒訪問，分享拍攝時的難忘事。

電影是在摩洛哥取景，問到和其他演員在當地拍攝有甚麼感受時，他說：「雖然電影只有一集，但感覺上就似拍了3、4集，我們在早上一起起床，一起去吃飯、拍攝和聊天，幾乎是與全部演員和工作人員一起生活，感受到其他電影沒有的親情，是最經常和其他演員一起吃飯的電影。」問到要長期在海外拍攝最辛苦的是甚麼時，他坦言是食物：「因為宗教的原因，在當地是不能吃豬肉，那個時候我真的好想食豬肉，飲食是最大的難題，但牛肉和羊肉都很好吃。」

而趙寅成於2014年拍攝韓劇《沒關係，是愛情啊》時認識男團EXO成員D.O.及男星李光洙，至今也十分老友，其中D.O.於昨日推出首張個人專輯，趙寅成受訪時也有談及對方：「敬秀（D.O.本名）已經做得好好，已經當完兵，又推出了專輯，好像變得比之前輕鬆了，無論是音樂和演技方面都做得很好，我很期待他今後的發展。」而光洙主演的新片《天坑》將於8月11日上映，趙寅成就指不會視光洙為競爭對手：「我們會互相打氣，光洙應該也跟我們一樣吧，因為疫情而有很多苦惱，希望他的電影也有好成績，希望有更多人喜歡他。」