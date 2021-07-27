【光影中的對劍】周潤發戲中玩劍擊打贏邊個？

香港劍擊代表張家朗在東京奧運勇奪金牌，令劍擊惹來外界關注！查實多年來中外電影，甚至連廣告都有唔少有劍擊的鏡頭。以下東網巨星就為大家分享其中的經典場面，去片！

周潤發揸槍大家就見得多，原來佢劍術亦有番咁上下！佢喺1990年杜琪峯執導的賀歲片《吉星拱照》入面就親自騷吓劍術！影片開始冇耐就有一場佢飾演的有錢仔林寶生同律師喺大宅入面玩劍擊，兩人由上層打到落樓下，結果當然係發哥贏咗！至於邊個係發哥嘅對手？竟然係「修哥」胡楓！

而荷里活電影中亦有唔少劍擊場面，其中包括50年代電影《天鵝公主》（The Swan），片中「摩納哥王妃」嘉莉絲姬莉（Grace Kelly）接受劍擊訓練。而近些少就有美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）在占士邦電影《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day），她在片中客串飾演劍擊導師。而飾演占士邦的皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）亦上演一場劍擊對決。

不過若論最經典就要數到90年代由西班牙紅星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）主演的《黑俠梭羅》（The Mask of Zorro）系列，他在片中與女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta- Jones）格劍！安東尼奧憑角色走紅後，夢工場動畫《史力加2》（Shrek 2）都出現以梭羅為藍本的貓俠（Puss In Boots）角色，更由他為角色聲演。查實梭羅的故事多年來多次被改編成電視及電影，就連1986年日本的曱甴屋藥的廣告亦無厘頭有大小黑俠梭羅出現！

至於廣告方面，奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）都曾經在日本洗頭水廣告中大騷劍術。