休閒養生　愜意品新茶

香港的茶文化源遠流長，除了傳統的飲茶食點心，茶餐廳檸茶、奶茶，就連台式茶飲或西茶亦相當普及，部分特飲或雞尾酒也會加入茶湯來調製，飲茶愈見普及，近日有新茶推出，無論是單品茶葉、調和茶、冷泡茶都有，除了傳統熱水沖泡，即席用機器沖泡都得，讓各位「茶客」又有多個選擇。

德國「茶」牌

德國出名的飲品首推Riesling，當地人除愛酒，亦愛飲茶。新到港的德國柏林的茶葉品牌Paper and Tea（P&T），有來自世界各地的單品茶葉，如中國福建的有機白茶、尼泊爾的有機綠茶及印度有機紅茶等。品牌還會按茶葉的特性、香氣等因素調配混合茶，打造出「經典調和茶系列」及「草本系列」，讓大家邊飲邊放鬆身心。品牌還有不少泡茶套裝，這個夏天的首選當然是冷萃茶套裝，讓各位在家慢慢沖泡，清香消暑。

即沖茶囊

以前沖茶講究水滾茶靚，但趕時間的香港人，可能連煲水的時間都無，想方便可考慮機器即沖，早前開業的Tea Château官茶坊，有「傳統中式茶」和「一口養生茶」2個系列，前者有茉莉銀毫、碧螺春、龍井、鐵觀音和陳皮普洱等，一口養生茶則選用不同的草本成分和茶葉拼配，如玫瑰加香片、百合、牡蠣及茯苓等打造紓壓寧神茶，其他還有甘香的靈芝大紅袍、酸甜的消脂排毒茶、清新的美嗓茶等，最新推出的夏日系列還有養生益氣的元氣醒神茶和爽口的清熱降火茶。各個茶款以品茶囊形態出現，所有品茶囊均在本地製造，只要選用品茶囊沖泡機或指定的咖啡機，就可以即時沖泡茶湯，就算是對茶藝毫無認識的人，都可以飲番杯靚茶。