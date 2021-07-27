東冲有料到：一個沒有路人的都市

此圖是大型綜合商場centralwOrld對出位置於上周五下午時段的情況，昔日此地段人車混雜，現時卻變得人迹罕至。（胡慧冲拍攝）

疫情發展至今，泰國的情況可謂一天比一天嚴重。泰國政府宣布，商場百貨除了提供外賣的餐廳、超市及藥房可以開業外，其他的店舖一律要關門。

由於每天都有萬多人確診，加上晚上9時後會進行宵禁，所以儘管是周五、六及日，街道都變得非常冷清，猶如一個沒有路人的都市。

有朋友說，如果這段期間在泰國不幸確診新冠肺炎的話，真的要自求多福。症狀輕微的話，希望可以在家中吃藥痊愈；但症狀嚴重的話，想要入院作進一步檢測和治療便十分困難。現時已沒有多少醫院願意為病人做檢測，即使真的驗出是確診，最大可能還是被勸喻回家進行自我隔離，因為醫院的病床己一床難求了。所以有不少人在家中因病離世，甚至有人在街上病逝。

面對這些情況，實在是慘不忍睹。從來沒有想像過，疫情發展至如此淒涼的地步。雖然泰國政府已加快速度為社會各階層人士進行疫苗接種，但由於疫苗不足，不少人只能默默地等待。就算已進行宵禁，很多地方已暫停營業，似乎也於事無補、治標不治本。

究竟我們還要被眼前的惡劣情況煎熬多久呢？這次疫情令部分泰國人失去工作、家園，甚至家人，之前有一位印度神童預言今年6月後疫情會好轉，但最近卻有新謠言說，之後某些月份會變得更差，真係「陸榮廷睇相，唔衰攞嚟衰」！疫情要何時才能好轉呢？香港的情況已近乎完美，英國則宣布解除禁令兼回復正常生活，反觀泰國真的不知如何是好。要與病菌共處，還是要戰勝它呢？真的不知道哪個才是正確的答案。

胡慧冲