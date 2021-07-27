80 SUNREEF POWER ECO　奢華與環保一體化

波蘭豪華雙體船製造商Sunreef Yachts在設計及製作定制雙體船上享有領先地位，旗下遊艇「80 SUNREEF POWER」是World Yachts Trophies 2019的得主，亦是品牌旗下的暢銷遊艇之一，連有「西班牙蠻牛」之稱的網球界天王拿度（Rafael Nadal）亦訂製了這艘遊艇作為生日禮物，其豪華程度被譽為海上的五星級酒店，更被美國雜誌《Robb Report》認證為全球最佳遊艇。今次介紹的打造環保版「80 SUNREEF POWER ECO」，除了貫徹奢華設計風格，更融入了創新且先進的綠色科技，因而成功入圍2021 Gussies Electric Boat Awards。

船身覆蓋太陽能板

作為一艘綠色遊艇，「80 SUNREEF POWER ECO」以電力推動，除了兩個180kW的電動機外，還混合了太陽能發電和風力發電，確保在不同天氣下都能順利運作。由Sunreef Yachts設計和製造的太陽能電池板是業界目前最輕的面板，每米只有1.8kg，不但可以安裝在遊艇表面的任何地方，更可結合在複合性的結構之中。「80 SUNREEF POWER ECO」的太陽能板覆蓋面積達200平方米，發電機高達40kWp/h，電量為每平方米20Wp/h。

除此之外，「80 SUNREEF POWER ECO」配備了最先進的超輕電池組，密度低於5.2kg/kwh，比現時航海行業普遍使用的電池輕30%。由專用電池組供電的電動發電機可達致靜音巡航、易於維護，甚至有機會達致無限航程的優勢。

環保設計由內而外

除了發電系統外，船上還有不少綠色設施，包括：直流供電的冷氣系統，效率更高、更輕、更節能；用於產生飲用水的製水和淨化系統，乘客可無限享用淡水，大大減少塑料水瓶的使用；光滑防水的無毒底漆，高度耐用，減少阻力，保護船身免受海水腐蝕之餘，也可減少對海洋造成污染。

另外，Sunreef Yachts在保持奢華和優質的前提下，盡量使用天然的材料，以減低對環境造成的傷害。舉例，船上的布置選用了再生皮革或生態絨面革，減少動物皮質的使用；地板以先進的硬木地板或從舊船、舊屋回收而來的木材製作；枱面以回收玻璃打造。至於大部分小家具均使用玄武岩和亞麻纖維為基礎製作的綠色複合材料製作，完全符合環保大潮流。

規格表

船長：23.8米

船寬：12米

吃水：1.7米

燃料容量：2 × 4,000L~2 × 6,000L

水箱容量：2 × 800L

主引擎：2 × 180kW~ 2 × 360kW

大陽能板：40kWp或以上

電池組：360kW~640kW

發電機組：2 × 300hp 150kW | 700V

最快航速：12.5節