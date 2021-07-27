陳約臨示愛劍神出事　郭子豪幫口：讀網友Comments啫

藝人郭子豪、關曜儁（Leo）、CY（陳澤言）和口罩小姐鄭伊琪今日（27日）在MOSTown新港城中心舉行「MOST FUN 運動電競挑戰站」活動，子豪和Leo表示昨日都有睇「少年劍神」張家朗勇奪男子花劍奧運金牌一刻，深深感受到「台上三分鐘，台下十年功」的道理，讚好厲利，覺得張家朗體育精神好令人敬佩，並期待港隊的游泳賽事。

對於奧運現場採訪張家朗的藝人陳約臨，被網民質疑她示愛派飛吻有欠專業，子豪代講好話：「相信佢真係好興奮，因為香港好耐無試過有奧運金牌。（向張家朗示愛適合？）以我所知，佢應該唔係自己示愛，佢係照讀網民Comments，讀出『香港人好愛你』類似嘅Comments。」Leo亦幫口：「佢係有份喜悅。」

另外，他們都有參予無綫舉行的《明星運動會》，郭子豪參加田徑100米及4X100賽事，但笑言：「我跑第2，由尾數番轉頭，即尾二，100米細個時跑得好快，但近10年冇練，變咗練大隻，愈大隻愈鈍，我跑到面青青。」對於孔德賢參加游泳賽事抽泳褲時「走漏鳥」一事，子豪講笑：「無睇到，咁有冇游得快咗？阻力少咗，變咗螺旋槳，我講笑。」至於無綫搞《明星水運會》，子豪表示尚未知詳情，會等公司安排，Leo就講笑說：「到時你會唔會攞螺旋槳出嚟？」十分搞笑。