謝霆鋒嘆好人難做　演最奸「小丑」有血有肉

由「宇宙最強」甄子丹及謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》終鐵定8月19日於香港上映。作為導演陳木勝（Benny）遺作，教不少戲迷期待又感慨不已。戲中子丹置身不同的困境中「出生入死」，場面火爆刺激，讓觀眾有絕對的官能刺激。子丹相當懷念以往與故友的合作：「由同陳導合作拍攝劇集《精武門》，以至佢睇過我一啲嘅電影演出，話非常喜歡我，大家就開始傾合作。一開始嘅時候，只係話喺墨西哥拍攝嘅項目，但由於種種原因變成依家嘅《怒》片。開工我每日同陳導傾工作，後嚟佢離開後我接手嘅每一刻片段，感覺都非常深刻。」

至於霆鋒曾在陳導的《新少林寺》出演奸角，這次在《怒》片「再下一城」，有着令人心寒的「小丑」影子：「導演問我，好人同壞人，你揀邊個？我話當然係壞人，因為好人難做！」為了將角色塑造得更有血有肉，他貫注不少心血塑造：「我覺得肢體動作、拳腳功夫都係一種語言，只要睇佢行路同揮拳，你就知道係呢個人嘅動作，所以每個細節都必需好好鑽研。」

《怒》片前霆鋒已有好一段日子未有接拍香港電影，但Benny導演跟他早已結下不解緣，從當年《特警新人類》、《新警察故事》到《新少林寺》，在整個成長過程中，陳導都任由霆鋒「自由發揮」，今次作為男主角他盡情創作，乍見從影以來最奸的一次。