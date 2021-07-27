性感女神美瑾霍絲拍新戲做咩搞到成身血？

荷里活女神美瑾霍絲（Megan Fox）一直被外界批評有樣冇演技，而最近她主演的新作《長相屍手》（Till Death）作演技大挑戰，企圖打破過往「花瓶」形象！

片名話明係「長相屍手」，在片中飾演人妻的她差不多整部電影被鎖上手銬，並拖行住死去的老公來演戲。而因劇情需要，美瑾被老公突然吞鎗自盡而搞到她全身鮮血遮晒靚樣靚身材！

《長》原定於去年3月在保加利亞開拍，但因疫情於全球爆發而被迫急停，直至 8月才開工！成為封城解除之後其中一部最早投入拍攝的電影。開工後，電影在整個劇組沒有人染疫後順利完成28日的拍攝工作。除了要應對疫情之外，拍攝團隊亦遇另一難題就是如何拍出故事冰天雪地的環境。 製作團隊一開始打算於冬天作實景拍攝，但因疫情爆發，拍攝要推遲到夏天。 於是他們在片廠搭景，加上他們找到最像真的假雪，盡量營造對於在片廠裡進行拍攝。雖然夏天扮冬天，但亦難唔到美瑾 ！她表示：「我們都經歷過寒風刺骨嘅感覺， 所以只要回想那種感覺就得。我只需要令身體顫抖、喘不過氣，用另一種方法呼吸，就會好神似。」