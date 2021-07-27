【盤點月餅早鳥優惠IV】酒店篇

酒店出品的月餅是質素保證，除選用靚料，口味亦不時創新，大家可按個人口味或地區選擇，方便得很。

港島區

低至65折

傳統的金腿五仁月餅，肉香富口感，中環四季酒店三星米芝蓮中菜廳龍景軒今年推出升級版的桂花甜腿五仁月餅，讓鹹香的伍仁月加添清新花香。另外餐廳還有子薑皮蛋月餅、黑松露單黃白蓮蓉月餅和酥香崧子奶黃月餅等提供。喜歡傳統口味可選擇四季雙黃白蓮蓉月餅，這款月餅由現時至7月31日推出大量訂購優惠，選購20盒至49盒會有75折、50至99盒有7折，100盒以上則有65折優惠。（早鳥四季月餅可於8月9日開始換領）

創意口味

近年新派月餅配搭相當有創意，好像灣仔香港君悅酒店行政中餐總廚陳漢章師傅今年在月餅精品禮盒內，新加入紫薯杏仁子薑月餅，軟滑的紫薯加上子薑來平衡味道，杏仁又添上口感。 酒店另外亦有歡悅禮盒（雙黃白蓮蓉月餅）和喜悅禮盒（奶黃月餅），由現時至8月21日在指定網站選購，可享低至85折優惠。（8月21日開始換領）

精選套裝

月餅禮盒設計愈來愈精美，除月餅還會加不同配搭，灣仔香港萬麗海景酒店今年新推的滿福樓精品迷你月餅套裝，就包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅和1瓶自家製X.O醬，送禮大方得體，另外酒店亦有招牌迷你月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你斑蘭蛋黃月餅和迷你貓山王榴槤月餅，由現時至9月10日在指定酒店網頁選購，有8折優惠。（8月21日開始換領）

九龍區

型人之選

別以為月餅只是「老餅」玩意，其實它都可以好潮，尖沙咀香港W酒店的限量版「炫幻亮彩」月光寶盒，就以流心奶黃月餅配武夷大紅袍茶葉，金光閃閃夠晒搶眼。除配大紅袍，其他月餅禮盒分別拼配不同的茶葉、日本威士忌或香檳等，總有一款合你心水。由現時至8月31日，每款月餅可獲早鳥7折。（雙黃白蓮蓉月餅以及迷你奶黃月餅於8月1日開始換領，流心奶黃月餅於8月21日開始換領）

活潑月兔

中秋節除了月餅，還有可愛的玉兔，香港麗思卡爾頓酒店的「樂·盈 」八件裝迷你奶黃月餅禮盒，禮盒上有藍黃色調的玉兔，軟萌活潑，由現時至8月16日約85折早鳥優惠，8月16日至8月31日選購則有約9折優惠。（8月23日開始換領）

燈籠禮盒

中秋佳節吃過飯後，一家大細都會拎住燈籠出去玩，尖沙咀海景嘉福洲際酒店今年有迷你流心奶黃、雙黃白蓮蓉和威士忌朱古力月餅供應，月餅禮盒頂部設有如意結，可懸掛於天花板作裝飾，又或在盒內加上蠟燭變成燈籠玩亦得。由現時8月31日預購有75折早鳥，10盒以上則有65折。（9月2日開始換領）

中秋綵燈

如果巴絲打居於將軍澳而又想品嘗酒店級數的月餅滋味，香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒今年推出的迷你月餅禮盒，不花費在花巧的禮盒，只以簡約的紙盒包裝，設計採用紫色主調，印上恍如晚空雲層間，欣賞繽紛的中秋綵燈，打開就看見如月亮，顏色深淺不一的月餅；100%香港製造，一盒8個迷你月餅，包括蛋黃奶黃月餅、蛋黃純白蓮蓉月餅及陳皮豆沙月餅，一次過滿足不同口味。於9月14日前網上商店預訂有約86折優惠，數量有限，售完即止。（8月21日至9月21日換領）

酒店集團

指定優惠碼

來到中秋，適逢周年紀念的話，月餅的出品別具特色，如香格里拉酒店集團因應50周年，推出周年紀念限定五十年陳皮豆沙玫瑰月餅禮盒，旗下3間酒店都有發售。除此之外，每間酒店的月餅都各有特色。九龍香格里拉今年推出全新迷你黑金玫瑰糖白蓮蓉蛋黃月餅和迷你焙茶紅豆柚子白玉月餅。香港嘉里酒店則有迷你蛋黃白蓮蓉月餅和迷你奶黃月餅。由現時至8月9日，於指定網站以推廣碼「MA2021」訂購指定中秋月餅，可享最高8折優惠。港島香格里拉夏宮有珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒和七星伴月禮盒外，今年還有新推迷你香茶奶黃月餅，若選購10盒指定月餅有低至75折優惠。（每款月餅有不同換領日期，最快於8月2日開始，詳情請參閱網站）

分段優惠

帝港酒店集團旗下的帝都、帝京、帝景及帝逸4間酒店於今個中秋推出一系列精美月餅，禮盒更換上全新包裝，採用玫瑰金色作為主色調，配上荷花、牡丹、玫瑰、雀鳥及蜻蜓，高貴優雅。今年有全新雙色月餅禮盒，有迷你焦糖碧根果仁月餅及迷你花生醬紅桑子月餅兩款全新口味；另有專為純素人士而設計的迷你純素白蓮蓉月餅。即日至8月31日或之前及9月14日或之前有不同早鳥優惠。最後預訂日期為9月17日，並需於最少2天前預訂，購滿指定金賽，更享免費送貨至單一地址呢！

低至74折

換領月餅的地點最緊要方便，如心酒店集團旗下酒店分別位於荃灣、銅鑼灣、觀塘和旺角，總有一間在你附近，今年集團推出雙黃純白蓮蓉月餅、迷你蛋黃奶黃月餅和迷你陳皮豆沙月餅，由現時至9月5日選購可享最低74折優惠。（9月8日開始換領）

經典馥郁

送禮顯心意，禮盒設計夠喜慶人人愛，信和酒店集團旗下的中菜廳「粵」推出的經典系列和馥郁系列，配以新設計淺金色的包裝，盒上還有紅色和金色牡丹，代表圓滿和富貴，相當有意頭。由現時至8月19日，客人可於尖沙咀、屯門、中環和西九龍旗下酒店或網站選購禮券，約有8折優惠。（經典系列有現貨提供，馥郁系列於8月13日開始換領）

低至57折

屹立香港多年的富豪酒店也在這個中秋佳節帶來早鳥優惠，由即日起至8月31日前，於品牌的網上商店一系列月餅，包括雙黃黃蓮蓉月餅、雙黃白蓮蓉月餅、迷你至尊奶黃月餅、迷你三色賞月餅、七星伴月茗茶月餅禮盒，及限定版花好月圓月餅禮盒均享早鳥優惠低至57折（9月1至21日換領）；網上商店購買月餅滿HK$1,000，更可免費獲贈集團餐酒一支呢！。大家也可以由8月1日至9月21日期間到富豪香港酒店、富豪九龍酒店或麗豪酒店訂購。