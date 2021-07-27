港姐︱曾志偉樂易玲靠Staycation新招揀佳麗

本屆港姐準決賽及決賽，落實於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）舉行。而今次以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗被安排入住酒店，在8位師姐領隊包括劉倩婷、朱晨麗、張秀文、馮盈盈及何依婷等帶領下分成4組，參與為期10天的「Stay Battle」，決定誰人可「留守」到最後。大會評審電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲等則根據「美貌」、「智慧」、「品德」、「素質」四大準則去「定去留」，過程刺激兼不乏感人場面。

是次「Stay Battle」絕對是佳麗們全方位挑戰，除了要在「爬龍舟」及「水上Catwalk」兩項目中鬥體力、耐力、美態及團結外，更要殺入水底影寫真鬥靚鬥膽色。身為導師的莫可欣及麥美恩等負責訓練28位靚女的儀態、口才及急才，為了讓她們得到更全面培訓及體驗，陳凱琳、黃嘉雯、謝嘉怡、丁子朗及郭子豪等，親臨酒店與佳麗們進行交流。

真人騷晉級激戰前夕，戰況更見激烈﹗眾師姐全程拿着佳麗個人資料評頭品足研究「揀卒」，不時出現爭崩頭情況。馮盈盈則分享自身經驗勉勵眾佳麗：「選美只有堅持，先可以令大家行到最尾。」而為STAY-cation展開序幕的司儀陳凱琳，則坦言睇好Sabina（宋宛穎）：「佢有少少葡國血統，mix得好靚，廣東話好標準，談吐都好好。」她又謂當年自己參選最大煩惱是增肥：「大家都話我過瘦，身型唔好、唔吸引，但我同自己講由細到大都係咁，我要接受自己。」