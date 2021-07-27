贏10萬蚊獎金！炎明熹Keep住慳：鍾意儲錢

《聲夢傳奇》4位學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美、林沚羿及黃奕斌今日（27日）現身活動，提談到《聲．夢飛行》演唱會明日正式售票，Gigi透露正努力準備及練習，但細節要等公司安排：「仲未確實，但每個學員都會有機會登台。」講到比賽後工作不斷，問到會否欠缺休息？她笑言反而比之前休息更多，因為不用上學。

對於有傳媒拍到她與贏了10萬獎金，仍與姑丈慳搭巴士，她自言：「我同姑丈性格好似，都係鍾意儲錢，冇話想用啲錢去買乜，儲起嚟係正確，大家都唔好亂花錢。（覺唔覺得有咗知名度要避搭公共交通工具？）我仲係一個好細好細嘅人。」至於稍後會否有出唱計劃？她稱當然想，但要待公司安排。

另外，同場還有藝人汪明荃，講到展覽內有展出她當年的經典劇照，她說：「啲相係佢哋搵，我冇特別攞出嚟，佢哋有好多。我早前都喺理工做咗展覽。（你明年入行55年會唔會再做展覽？）我未諗，入行50年搞過一次，睇睇先，要再儲多啲嘢。」講到劍擊手張家朗為港奪得今屆奧運首面金牌，她表示：「我睇重播，佢好犀利，恭喜佢。」她又指喜歡觀看奧運賽事，尤其相撲、乒乓球及今年奧運新增的滑板：「以為滑板只係後生仔喺公園玩嗰啲，原來都好高難度，好刺激。」她又祝明天出戰200米自由式決賽的港隊泳手何詩蓓好運。

薛家燕與其音樂學校的學生鍾柔美同場現身，薛家燕表示開心見到對方的成長。問到學校會否自捧一隊女團？她坦言：「好想，但我又好注重佢哋嘅學業，今期有兩個學員唱跳好叻，但佢屋企人想佢哋去外國留學，我都唔想阻佢哋前途。」又謂之前計劃女團的年齡由17至18歲，但現在要提前到13至14歲，又透露最近多了很多人到學校報名，年紀最少只有4、5歲。

問到可有推薦學生參加第二屆《聲夢傳奇》？她說：「我知有好多學生參加，但我冇推薦，唔想因為係我嘅關係，我都有同佢哋講參賽唔係定成功，係攞經驗，所以我每次登台都會帶埋學生一齊。」