張家朗隊友︱童星吳諾弘出戰奧運　馬國明全力撐！

24歲香港「少年劍神」張家朗勇奪東京奧運金牌，為港人爭光，其實要躋身奧運之列已相當厲害，之前所行的道一點都不容易。

原來與張家朗同是港隊花劍4人組之一的21歲吳諾弘曾是無綫的知名童星，見到樣大家一定會認得，他曾經拍過不少劇集，當中包括《On Call 36小時》、《宮心計》、《心花放》等等。於《On》劇中，馬國明為被車撞倒的吳諾弘急救，然後吳諾弘於醫院亦跟飾演護士的楊茜堯有不少對手戲，曾與他合作的台前幕後工作人員都大讚乖仔，精靈又聽話。吳諾弘自3歲便做童星，首部參與的電視劇是《心花放》，雖然經常於劇組拍攝，但對他的學業成績沒有絲毫影響，吳諾弘曾多次獲得朗誦比賽冠軍，於小學時才開始對劍擊產生了極大的興趣，可謂文武雙全！

馬國明接受東網訪問時表示：「係呀！我記得佢呀！當然我唔知佢玩呢項運動，好開心收到呢個消息，尋晚我喺廠都好開心，喺空閒時親眼睇到香港隊員攞到花劍金牌，自己平時都多留意跳水、體操同女排項目，但隨住香港運動員攞到好成績，我都有留意其他項目，單車都有留意，希望多啲香港運動會嚟緊會攞到好成績，希望弘仔嚟緊都會有好成績，唔一定係金牌，破到個人紀錄已經好好，希望香港運動員享受比賽，喺冇壓力之下攞到好成績！」而楊茜堯表示：「我都有睇奧運呀！都有睇張家朗奪金，但就冇時間睇好多項目，吳諾弘我都知佢有份呀！佢喺我印象中係好乖好精靈，希望佢都可以有機會幫香港爭光啦！」