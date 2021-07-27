多得鄧建明親戚　太極搵小鮮肉AK做演唱會嘉賓

太極樂隊現正積極備戰於8月7及8日假紅館舉行的《Rainbow After Rain演唱會》，而人氣天圑Mirror成員Anson Kong（AK）就在社交網開心將擔任太極演唱會7號晚的嘉賓，令其粉絲瘋狂洗版要買飛入場「應援」。

太極成員鄧建明（Joey）承認親自邀AK任嘉賓：「係我啲親戚極力要求，我咪試吓請佢囉，我同AK有合作過，嗰次佢做一集ViuTV綜藝節目《擊戰》嘅嘉賓，因為拍咗成日，所以喺化妝間同KB（歌手李健宏）一齊比較多啲時間傾偈，佢幾開朗，又好玩咁，我都算達成咗親戚嘅夢想，但係我啲親戚唔係好放過我，我會努力、努力同努力試吓請其他Mirror成員。」問可擔心被AK「騎劫」演唱會，他無任歡迎話：「梗係預佢哋騎劫啦，大佬呀！我哋咁富有，嚟啦，騎劫我哋啦，我哋係歌曲富有，但被人騎劫又唔係冇晒嘢，因為我哋有好歌，放心。」

問到屆時和KB jam邊幾首歌？Joey就話未定，不過心目中實是「Rock爆佢」，又覺得今次同台是兩代交流：「最期望係『老臘肉』同『小鮮肉』混合埋一齊，但『老臘肉』唔係我，係我啲隊員，都知佢彈過結他，都Rock嘅，佢又有同我合作開過嘅One Promise結他手天衡有合作，係Rock方面，大家都有少少『親戚』關係，撮合到今次合作。」