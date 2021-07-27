9月開騷代表「火」　姜濤用呢句說話勉勵自己

男團MIRROR「人氣王」姜濤將聯同隊友Jer、唱作人林家謙及Tyson Yoshi，於9月尾喺博覽館開拉闊音樂會，4名歌手分別代表著「風、火、雷、電」四大元素，而姜濤就係代表「火」，踏上拉闊舞台嘅佢直言收到邀請覺得好開心︰「希望可以令大家都覺得我值得擁有今次的表演機會，同時期望喺編曲、排舞上，都有新嘅感覺畀大家。」

講到今次拉闊音樂會嘅陣容，姜濤透露原本個人作品《Master Class》係諗住搵Tyson Yoshi合作，但好可惜當時對方唔喺香港：「好希望今次可以同佢合作呢首歌，佢嘅音樂畀咗好多靈感我，所以想睇吓用佢嘅演繹方式會有咩感覺。」會唔會獻唱Jer嗰首難度之作《狂人日記》，佢大笑話：「嘩，呢首歌好難啊！當初聽到呢首歌都有私下試唱，我要睇吓過唔過到Jer嗰關先，因為佢對自己嘅歌要求好高！」

另外，姜濤坦言由參與《全民造星》開始花姐一直叮囑他心裏要有「火」：「造每一首歌之前，我心中都有團『火』話畀自己聽『呢首歌一定掂』，我覺得要有呢份信心首歌先會做得好。」作為年輕一輩，有時都會受到唔少質疑，姜濤話「火」正正可以燒晒對自己嘅懷疑，同過去不足嘅自己。