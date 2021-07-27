李靄璣被批唔撐港隊　林奕匡為愛妻解畫

歌手林奕匡的太太李靄璣日前評述港隊對戰法國混雙乒乓球賽事時，不時盛讚法國隊，網民狠批她不撐自己人。林奕匡現身活動時為太太解畫：「佢點會唔撐港隊，我都有睇嗰場直播，嗰一刻佢只係講吓對方有咩值得學習嘅地方，佢只係想（喺評述上）攞個平衡，而唔係唔撐港隊，大家對佢有啲誤會。（佢有冇唔開心？）佢見到都有啲唔開心，我有安慰佢，佢每日6點就起身返工，直播時間好長，覺得佢已經做得唔錯。（會唔會戥太太好慘？）早起身係健康，大家畀壓力佢，令佢做得更好，係好事。」

另外，龔慈恩與林愷鈴（Ashley）一同現身，龔慈恩表示有收藏自己以前的劇照及粉絲送的剪報，Ashley亦有看過母親當年的珍貴照片：「我同媽咪後生都似樣，但媽咪靚啲，當年冇得電腦執相，個個都好有個性。」不過龔慈恩就反讚女兒較她漂亮及較高瘦：「個個父母都想小朋友比自己優秀，為阿女感到驕傲。」她謂女兒會重看她的舊作，反而不肯看近作：「好似我之前套劇《寶寶大過天》，佢知道我喺劇嘅結局有啲慘，所以唔肯睇。」問到Ashley會否擔心媽媽將來會變劇中的「緊張外母」？她說：「佢唔會，雖然佢都係緊張底，可能有啲內心諗法同角色一樣，但會用溫柔嘅方法表達。」