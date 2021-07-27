美尻配美人　騎乘好腰力

家陣好多AV女優同寫真女優都以巨乳作為賣點，不過係咪個個男人都鍾意大胸女呢？AV業界資深人士神仙乙就話，好多女優索得嚟上圍唔算激凸，但係就擁有極品美尻，配合上乘騎乘功夫，令作品嘅精彩度大幅提升，吸引力絕不比巨乳女優遜色。

飢渴女上司

喺Rookie出品嘅《美尻與巨尻女上司極上騎乘位》中，堀內未果子係一間公司嘅女高層，而且天生淫蕩，最鍾意玩弄弱勢嘅M男，於是佢運用權力令男下屬臣服，每日都對佢哋百般玩弄，有時會喺會議室，甚至直接喺工作枱上激戰，佢特別鍾意用巨尻壓喺屬身上快速騎乘！但係完事後唔代表可以走人，因為未果子嘅慾望唔係咁容易滿足，跟住佢就會強迫對方喺短時間內回復作戰狀態，繼而嚟個美妙嘅男之潮吹！

色慾健身

喺DAHLIA推出嘅《美人健身教練全身出汗誘惑》入面，身材弗到漏嘅健美系美人七海蒂娜開設一間健身中心，而中心屬於會員制，每段時間只會招呼一位男會員，而且收費不菲，但係依然客似雲來，皆因阿妹會提供特別服務！每次做完健身之後，佢就會手口並用幫男會員嘅命根做「熱身運動」，之後兩人再進行激烈嘅床上運動！而蒂娜相當貼心，知道完事後肌肉會疲勞痠痛，於是佢會變身按摩女郎施以巧手推油，等對方迅速回復精力，然後梅開二度，難怪到班男會員愈來愈弗啦！

變裝誘惑

Prestige推出嘅《神尻杭打騎乘位》，講述鈴村愛里運用其極品美尻表現靈活又有力度嘅騎乘絕技，不過阿妹覺得咁樣都係未夠過癮，於是玩埋變裝誘惑，扮女護、按摩技師等角色，喺不同場景色誘男人激戰，更運用精湛騎功將對方征服！另外，仲有一場3P激戰，愛里一邊騎乘一邊為另一位男優提供口舌招呼，場面精彩又刺激！跟住阿妹仲有場個人表演，換上凸顯青春感嘅體操服，利用固定好嘅假棒棒示範騎乘絕技，讓觀眾專注欣賞佢嘅腰、腿同美尻靈巧地活動。

簡評

睇得巨乳多，真係覺得幾悶，係時候轉睇吓靚股，所以本仙就挑選咗3部以美尻及精彩騎乘功夫嘅作品畀大家欣賞。當中本仙最鍾意堀內未果子主演嘅《美尻與巨尻女上司極上騎乘位》，原因係阿妹狀態勁弗，癡女風格突出，床上態度夠狂野，令鹹味大大提升！片中佢飾演女上司玩弄男下屬，最鍾意用美巨尻壓住對方，將職場低層被上司欺壓嘅情況呈現，打工仔睇落應該更感同身受！