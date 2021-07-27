Naomi Woods　火辣魅力　熱爆脫界

家陣Naomi Woods喺四仔界有極高人氣，直逼天后級脫星。（互聯網）

有脫星要靠辛苦同努力才贏得人氣，但係有人就咁瞓喺床度已經大受歡迎，好似Naomi Wood就係其中之一，甫出道便獲得各大著名四仔片廠嘅垂青，人氣更係超勁呀！

人氣飆升

脫星係咪一定要勁索，身材超火辣先會紅？Naomi Woods就話畀大家知，事實並非如此。出生於美國佛羅里達州嘅佢，少女時代樣貌平凡，仲冇乜異性緣，喺聖誕舞會唔會有人搵佢做舞伴嗰種。由於唔使拍拖時間多，佢平時最大嘅娛樂就係睇四仔，更對唔少脫星耳熟能詳，亦因此佢夢想成為脫星。

正所謂女大十八變，阿妹靚咗又索咗，2015年自薦到脫星事務所，憑住迷人外形，令對方留下深刻印象，不但獲得脫星合約，出道作便係為著名四仔片廠Bang Bros製作嘅《Blonde Princess Naomi Woods》。據廠方稱之所以搵佢演出，因為佢散發出一種狂野魅力，認為能帶畀四仔迷激情嘅體驗。事實證明Bang Bros嘅眼光冇錯，作品不但大賣，更令Naomi Woods嘅人氣直線飆升。

打開歐洲市場

處女作獲得佳績，不但令佢信心十足，更為贏得Reality Kings、Mofos、Twistys等嘅片約，其中由Reality Kings製作嘅《Moms Bang Teens #16》，更令佢喺AVN頒獎禮獲提名「最受歡迎脫星」，另外喺Spank Bank頒獎禮亦獲提名「最令四仔迷興奮脫星」、「最具魅力脫星」以及「最火辣脫星」，呢個成績對出道未夠一年嘅脫星嚟講，真係相當出色。

之後，佢更踩入裸模界，為多本著名男士雜誌拍攝一系列寫真，成功打開歐洲市場，同唔少著名歐洲四仔片廠合作。Naomi Woods坦言實在超出自己嘅想像，因為從未諗過自己嘅四仔事業會發展得咁好。此外，佢仲做埋電視台嘅嘉賓主持，及參與演出電影《The Everglade Killings》，雖然瓣數多，但佢仍不忘演出四仔，並喺2017年入選年度20位火辣脫星之一，勁呀！

Profile

出生日期：1996年6月1日

身高：165cm

三圍：32C-24-34

最近Naomi Woods同好多脫星一樣，除咗密密演出四仔外，更開設成人直播頻道，實在喺網上搵銀！佢話做直播可以隨時隨地演出，又可以即場發揮，令佢相信有滿足呀！