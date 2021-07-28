【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十九丁丑水破日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

大量瑣碎雜務需要處理，保持耐性就能解決。

金牛座

情緒起伏不定，別人的善意開解也聽不入耳。

雙子座

做事有點粗疏，是時候檢討自己的工作態度。

巨蟹座

客觀環境不斷改變，做事一成不變是行不通！

獅子座

腦筋遲鈍，處理人際關係的能力也隨之下降。

處女座

只要做事循序漸進，即使公務再多也能應付。

天秤座

有利出門的一天，易遇上貴人，可帶來好運。

天蠍座

成為別人的眼中釘，面對冷嘲熱諷深感無奈。

人馬座

助人為快樂之本，你的好意可望感動身邊人。

山羊座

頭腦精明，可洞悉市場走勢，做好風險管理。

水瓶座

很多事情需要跟進，但不能馬虎了事交行貨。

雙魚座

顯得悶悶不樂，甚至連工作表現也受到拖累。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 財運升

（跌）馬 人緣差

鼠

運勢升，身心重拾狀態，做事得心應手。

牛

事業運與財運俱佳，把握機遇有望上位。

虎

談戀愛要用心花時間，勿單靠銀彈攻勢。

兔

愛情運下降，宜多體諒伴侶，減少埋怨。

龍

工作運稍遜，跟同事拗頸不會有好結果。

蛇

事業運向好，可憑嚴謹工作態度獲佳績。

馬

人氣弱，待人接物宜謙遜，勿咄咄逼人。

羊

是日沖煞，財運一般，保持理智勿慌張。

猴

職場氣氛欠佳，斤斤計較會令事態更糟。

雞

財運旺，勿偷懶，宜把握時機開拓財源。

狗

求職要保持耐性，貪便宜易被小人利用。

豬

易獲得上司賞識，事業發展有進步空間。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍：尊貴非凡 造形多變

在十二生肖中，雖然只有龍是虛構出來的靈獸，但與其他生肖相比，龍的歷史源遠流長，對中國文化的影響最大。龍不但本領非凡，而且高貴神秘、造型多變，在秦朝、漢朝之後，龍更成為帝王的身分象徵。

相傳龍不但可以在天上飛，也可以在水裡游，同時有興雲降雨的能力，屬尊貴的吉祥靈獸。

中華民族更相信始祖由龍化身而成，因此有「龍的傳人」之稱。秦漢以後，歷代皇帝都自稱為「真龍天子」，穿龍袍、戴龍冠、坐龍椅等等，是皇帝的專屬榮耀。漢高祖劉邦更宣稱母親遇龍而懷孕，然後誕下自己，因此自稱為「龍之子」，他登基之後，也禁止皇族以外的人使用龍的裝飾。

雖然龍被帝王所專有，但沒有因此而停止龍在民間的形象發展，自古神話傳說中，龍的造形繁多，而且具有不同外型特色，說到龍的外型，昔日一直流傳龍是兼具各種物物的特徵，於是出現「龍有九似」來把龍的表徵形象化，「九似」為：頭似牛、嘴似驢、眼似蝦、角似鹿、耳似象、鱗似魚、鬚似人、腹似蛇、足似鳯。大家不妨用想像力併湊出昔日流傳龍的具體形象。