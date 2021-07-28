東方日報C1：花癡式採訪被轟失禮　陳約臨跪低道歉

「少年劍神」張家朗前晚在花劍項目為香港贏得奧運金牌，全城為之瘋狂，亦令無綫派往日本東京直擊的陳約臨（Kelly）失控，變身「進擊的Kelly」！採訪期間，她多番打斷張家朗發表感言，最離譜是向對方示愛，結果被網民洗版式狂插，飽受負評的她昨晚以親筆信道歉。

張家朗前晚為香港事隔25年後再添奧運金牌，全城觀看直播「集氣」的市民歡喜若狂，而無綫派往日本東京作現場採訪的主持陳約臨亦陷入失控狀態。

前晚在現場直擊的Kelly，賽前已多次出Post激讚家朗靚仔，見證他奪金後更邊跑邊大叫：「Oh my god！」並衝向採訪區，她採訪時搶着說：「你係香港人嘅驕傲，有咩想同香港人講？所有人睇住你做Live，我我我……我真係好鍾意你！點算呀？」家朗對「飛來艷福」大感愕然，雖然仍在滴汗，但鎮定地感激各界支持。

情緒高漲的Kelly連珠炮發式狂問無聊問題：「你點樣做到？由今日8點打到依家，中間做過啲乜？食過啲乜？陣間想做啲乜？」而家朗正在回答其他記者的問題時，她又插嘴說：「我要改口叫你做『金』家朗！」家朗即尷尬地說：「唔好呀！」惟她再以「高八度」的亢奮語調繼續滔滔不絕：「唔得呀！唔得呀！你真係香港人嘅驕傲，我真係好Proud of you！頭先做Live時問香港市民想對你做啲咩，佢哋叫我畀個飛吻你，哈哈！」劍神面對「進擊的Kelly」明顯落在下風，只能禮貌地道謝。

被寸「臨」時合「約」記者

Kelly的「花癡式」採訪被網民洗版狂轟，狂插她聲線煩厭、問題欠質素、有佢講冇人講等，有網民留言炮轟：「知唔知咩叫歷史性時刻？張家朗千辛萬苦創造出嚟，你就摧毀！」又指她人如其名，是「臨」時合「約」記者，連Now TV主持丹尼爾與陳恩能亦在節目中一唱一和，寸爆Kelly「表錯情」。據知張家朗曾與前港隊單車運動員、現為該台主持奧運的馬詠茹拍拖，雖然已分手，但女方仍有在社交網分享觀看舊愛奪金後受訪的片段，更激動爆喊。

Kelly的失控舉動令她火速被網民起底，她曾在香港珠海學院就讀新聞與傳播學系，更曾為母校拍片分享訪問技巧，對於被狠批問題不專業，她前晚受訪時堅持自己沒做錯：「我唔覺得我問嘅問題唔專業，因為我知張家朗比賽咗12小時，除咗問佢得獎心情外，我覺得佢食過咩食物嚟保持體力呢個問題都好重要，我只係想問得細膩啲。到呢刻為止，我都會堅持咁問，呢個問題都具重要性。」

不過，有觀眾發現昨日已不見Kelly出鏡，認為她即時「入雪櫃」，無綫製作經理衛世輝否認：「冇咁嘅事，佢繼續做緊嘢，出去採訪嘅同事有好多嘢要做，而且我哋去日本做採訪嘅同事有限，等佢冷靜吓，佢冇事！」而堅持自己沒錯的Kelly昨晚突然「跪低」，在社交網以親筆信向張家朗、無綫及其他受影響人士道歉，文中她指當時心情激動興奮，以致作出不恰當的發問及失儀舉動，影響大家的觀賞感受，對於自己不成熟和欠專業的表現深感懊悔。

另外，她與方力申上載張家朗比賽片段再惹爭議，有網民質疑此舉已違反東京奧運條例，小方隨後已刪除該片段。

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