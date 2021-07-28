等收7份禮物！楊洛婷囝囝天生金毛似冇頭髮

藝人楊洛婷（Rabeea）上月尾誕下囝囝Tristan，出世12日就影咗輯初生嬰兒相同全家福，Rabeea收到相驚覺囝囝同大女Tanya「撞樣」︰「佢哋兩個都係喺第12日嗰陣影，兩張相拼埋一齊睇好Surprise！Tristan出世嗰陣好Man、好男仔，好似老公（Tim）BB個樣，冇諗過會同家姐咁似樣。（依家囝囝似邊個多啲？）佢啱啱一個月大、滿月，啲皮膚白雪雪似我，但佢個樣都係似我老公BB嗰陣，我希望佢大個似我老公，同埋有樣嘢好得意嘅，佢啲頭髮、眼睫毛、眼眉毛係金金啡啡，所以影相就好似冇頭髮咁。」

Rabeea又講到大女Tanya特別要求要影恐龍造型，覺得囡囡好搞笑、可愛︰「係Tanya嘅Idea，因為佢見我佗住Tristan話係Baby Dinosaur，所以我就同攝影師講想影恐龍造型，Tanya就着住佢件睡衣影，兩個小朋友拼埋一齊先發覺個女原來已經咁大個，佢生得比較高大，喺BB隔籬就比較大隻，佢仲好搞笑話要扮恐龍嚇細佬！」

另外，講到Rabeea終於坐完月出關，佢話第一時間就係要陪吓個女︰「唔想佢呷醋，所以即刻同佢去上音樂堂，然後再去玩賽車。」至於問到老公點獎勵佢？佢笑逜全靠中醫師同佢講有「Push Gift」︰「我本身都唔知有呢樣嘢！原來就係老公送畀老婆嘅禮物，睇吓老婆生嗰陣Push咗幾多次，老公就要送幾多份，我覺得我老公好好彩，因為我只係Push咗7次，佢只係送7份禮物畀我，哈哈！」然後大讚Tim好窩心先送咗部電話，兼親自設計咗個電話套︰「係我個名嚟，都幾鍾意！另外啲禮物佢就話陸續嚟緊，我知其中兩份好似係去我好想去嘅餐廳，但佢話要畀驚喜我，睇吓我可唔可以去食魚生啦！我太耐冇食過！」