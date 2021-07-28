本地傢俬品牌Simplylife開業八週年暨康城店開幕

【營業資訊】限時激賞優惠 回贈金額高達7000元

主打北歐簡約風格的本地傢俬品牌Simplylife，本年踏入開業8週年，為答謝顧客過去8年支持，特別推出一連串激賞優惠，全線傢俬低至半價。

Simplylife分別於香港、九龍及新界共有10間門市，落戶各區大型購物商場。店舖裝潢設計以木紋簡約風為主調，營造溫馨家居感覺。提供全屋不同類型傢俬選擇，包括客飯廳及睡房傢俬，切合香港家庭的各種需要。另外，多個知名床褥品牌亦已進駐Simplylife，提供全面傢俬購物體驗。

木紋質感配實用性 主打多功能溫馨家居設計

Simplylife以木紋傢俬作主打款式，由淺木紋水曲柳色、橡木色、至深色系胡桃木色，均有選擇。各種木紋配色運用，正好切合時下室內設計盛行的溫暖感。傢俬設計亦注重實用及功能性，餐檯、茶几、床架等日常傢俬經過特別設計，貼心配合香港不同家居環境需要。開合餐檯是店內最具人氣商品，部分款式可延伸至2米，容納10人，旨在讓顧客在家居設計上更靈活。

越南進口實木系列 配出不一樣的異國風

越南製進口家具系列是店內人氣熱選，其深淺木色、紋理比其他款式更為突出，帶出與別不同的感覺。無論配與同色系或對比色梳化家具擺設，締造出各個富特色又有格調的家居布局，帶來吸引眼球的強烈視覺感受。

全屋傢俬一應俱全 創出全新購物體驗

Simplylife代理多個優質知名床褥品牌，包括Serta、Hayze及最新代理的Sinomax。客人可試均各款品牌床褥，揀出最合適的一張。床架、衣櫃、床頭櫃等睡房傢俬，比較少見的全套系列亦有提供，讓客人一次買走睡房所需傢俬，更方便設計睡房風格。

香港非常着重家庭和朋友間的小聚會，特別推介兩張價位約 $6,000-7,000，可變大又具氣質的餐檯——Pryden可變大餐檯及Pacific一段變大餐枱（淺灰色陶瓷面）。木紋、陶瓷面各有特色，實用性大大提高。

Pryden二段可變大餐檯

W1200(+400)(+400) x D800 x H760mm

原價：$9,149

折後價：$6,099

Pacific一段變大餐枱（淺灰色陶瓷面）

W1200(+600) x D800 x H770mm

原價：$10,499

折後價：$6,999

新店開幕 將軍澳區傢俬購物新選擇

Simplylife第10間分店已在將軍澳康城正式開幕，為將軍澳區內家庭提供更全面的傢俬選擇。店內沿用原木色系，配以一至兩面鮮艷色系牆身和木條作修飾，打造獨特感。店內放置多個客廳布局，給客人更易聯想出理想的空間設計，提供各種設計參考，令人眼前一亮。

為慶祝開業8週年，現全線傢俬享有現金回贈優惠，可配合消費券使用，高達$7,000回贈優惠。詳情可到各門市向職員查詢。