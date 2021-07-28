「前夫」加油！以活動重奪「前妻」的歡心！

一股名叫「Mirror」的風潮席捲全港，而一班因太太或女朋友愛上Mirror而慘變「前夫」的弟兄們，更因為於社交網絡組成關注組而引起熱話，「前夫」的辛酸史，令人又心酸又好笑。眼見「災情」嚴重，小記提供能挽回「前妻」心意的活動，無論是愛玩、愛卡通還是愛打卡拍照的，必然都會有心水。

BROWN & FRIENDS 卡通男神一樣冧

疫情令大家的旅遊癮愈發難捱，為了紓緩心情，本地遊已成為不少人的救命符。卡通界男神BROWN & FRIENDS，原來已踏入10周年，首登Mikiki的「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」，同行還有「LINE FRIENDS環球美食盛典」，配合全新互動手機遊戲「AiR」，只要掃描場內的二維碼，就可以搜羅各款會場限定食材及領取美味食譜，更有機會贏得限量版精品。

「旅程」由BROWN & FRIENDS一眾可愛的朋友仔領軍，帶大家過過旅行癮，第一站是「BROWN & FRIENDS浪漫日式庭園之旅 @ Mikiki」，帶大家遊一次一解鄉愁的大阪、京都回鄉之旅，朋友仔們會換上傳統和風造型，在粉色系的4大打卡景點前等大家。

然後，可跟隨BROWN & FRIENDS的朋友仔來到屯門，這裏隱藏了3個站點，包括體驗澳門古街風情的卓爾廣場、感受莫斯科的民族風情的錦薈坊，以及帶你挑戰身處南極的極地體驗的寶怡商場，感受不同地方的氣息。

大人的積木 拼出奇妙世界

要數大小朋友都愛玩的玩具之一，不能不提樂高積木。港鐵旗下6大商場與樂高攜手合作推出「LET'S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動，商場會分別以1:25比例設計出不同主題的樂高裝置，包括樂高夏日海灣、樂高城市巡禮、樂高露營度假樂、樂高單車遊、樂高夏日運動樂、樂高美食滋味遊等6個別具特色的趣味場景，更有互動遊戲區及豐富的樂高®拼砌體驗，影得又玩得。另外更有線上及線下的互動遊戲：樂高城市探索旅程，於不同主題場景內完成簡單任務，有機會贏取精美的禮品。

喜歡買買買的你就可在青衣城及德福廣場的期間限定店，選購超過200款樂高®產品。最後絕不能錯過的就是由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）主理的展品 「九龍灣面貌德福廣場」、設計出海洋生物樂高及Legend Bricks團隊以海、陸及空為主題創作夢幻之都，感受多種娛樂體驗。