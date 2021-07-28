章子怡x石原聰美！22歲空手道山兇狠索女　原來仙氣逼人

今屆東京奧運被金精火眼嘅網民發現唔少女神男神，真係數都數唔晒，但有時都有照騙，好似中國女子水球隊隊長熊敦瀚，P相到成個張栢芝，但真身竟然似大媽，真係嚇人一跳，不如睇番啲靚嘢冷靜吓先！影壇有個鞏俐，體壇都有個龔莉，仙氣逼人嘅佢獲網民讚似章子怡及石原聰美，社交網粉絲不斷上升，現時已坐擁2萬5千人！

現年22歲嘅龔莉係空手道選手，不過原來其實佢係跆拳道選手，但獲北京體育大學教練選中，後來佢先知係參加空手道比賽，苦練練5年後，終於成為國家隊成員，2018年第一次參加國際空手道比賽就奪得金牌，2021年龔莉世界排名升至第2，順利得到東京奧運空手道項目「入場券」。

身高1.73米嘅佢，擁有緊緻長腿及玉臂，樣貌標緻，笑容甜美，睇睇吓仲幾似「星女郎」林允添，完全睇唔出佢咁心狼手辣，網民都笑言真係唔可以得罪佢呀！除咗睇得又打得，佢仲好有愛心，不時上載同愛貓合照，兩個都咁可愛，真係想「養」起佢哋呀！

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