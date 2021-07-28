視帝Ｘ影帝︱黎耀祥劉青雲原來係老友！

視帝黎耀祥今年3月已離港到了內地工作，人氣高企的他除了拍攝電影外，還獲邀出席不同地方舉行的商演，賺個盆滿缽滿。出名愛妻號的他亦帶同太太同行，一起遊山玩水吃喝玩樂，十分溫馨。他透過社交平台上載了一段短片，表示：「內地工作相聚，兩個男人，喜歡哪個？」片中見他與影帝劉青雲敍舊，兩大實力派聚首一堂，黎耀祥更搭着對方膊頭合照留倩影，交情深厚。

其實黎耀祥初入行時已經認識劉青雲，當年他受到劉青雲所拍攝的招募廣告吸引下，報考了TVB旗下機構的短期演藝訓練課程。之後2人曾合作過劇集《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《人在邊緣》、《遊戲邊緣》等。雖然當時劉青雲已擔正為主角，黎耀祥則只是閒角，但劉青雲已獨具慧眼，一早已看到黎耀祥是人中之龍，留下深刻印象。

黎耀祥更曾直言對方對自己的演藝生涯影響深遠，表示：「佢作為一個朋友，佢每次都會鼓勵你，你諗下我哋做咗廿幾年，其實一路都冇乜成績可言，但佢成日都會同你講『你得㗎，唔好放棄』，佢真係喺我成個演藝歷程裏面，一個好重要嘅人物。」

另外，有網友喺順德撞見祥仔同佢老婆，聲稱睇見佢哋兩公婆去某樓盤睇樓

，又話嗰日天氣好差，但都阻唔到佢哋趕住睇樓嘅決心，沿途佢哋絕對係風雨同路，祥仔做「廿四孝老公」幫太太擔遮，而祥嫂見老公嘅頭髮畀風吹亂咗少少，就算自己唔夠高、着住熱褲嘅佢，都唔怕有走光嘅危險，趷高腳親手幫祥仔撥番正啲頭髮，恩愛到連身邊位友人都唔好意思要企開少少，一嚟唔想做電燈膽，二嚟怕被肉麻嘢搞到起雞皮！

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